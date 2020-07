Hannover

Ein sturzbetrunkener Autofahrer hat in der Nacht zu Mittwoch im hannoverschen Stadtteil Bemerode ein Auto gerammt und dabei einen Schaden von rund 15.000 Euro verursacht. Der Mann war gegen 1 Uhr am Leynemannweg in seinen Volvo V40 gestiegen und hatte versucht, auszuparken. Dabei rammte er einen VW Passat. Bei der anschließenden Atemalkoholkontrolle stellte die Polizei bei dem 32-Jährigen einen Wert von 3,04 Promille fest.

Nach ersten Erkenntnissen waren Anwohner durch den Lärm aufmerksam geworden. Sie verständigten die Polizei. Die Beamten forderten den offensichtlich betrunkenen Mann zum Alkoholtest auf. Nachdem das Ergebnis vorlag, ordneten die Einsatzkräfte eine Blutprobenentnahme an. Zudem ließen sie sich den Fahrzeugschlüssel und den Führerschein des 32-Jährigen aushändigen. Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Tobias Morchner