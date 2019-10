Hannover

Der Überblick ist erschreckend: Jeder rote Punkt im bundesweiten Unfallatlas ist ein Ort, an dem Menschen bei Unfällen verletzt wurden. Sei als als Fußgänger, Radfahrer, Auto- oder Motorradfahrer. Das Statistische Bundesamt hat gemeinsam mit den beteiligten Landesämtern die Übersicht erneut aktualisiert, jetzt sind alle Daten für das Jahr 2018 eingepflegt. Für Hannover lässt sich wieder erkennen: Besonders gefährlich sind die Kreuzungsbereiche des südlichen Cityrings. Rund um den Friederikenplatz (25 Verletzte, ohne Auffahrunfälle in den einmündenden Seitenstraßen), den Königsworther Platz (20 Verletzte) und Aegi (15 Unfälle) gibt es auffällige Unfallhäufungen.

Hannovers Unfallatlas : Todesstrecke A2, Motorradbrennpunkt Badenstedt , drei gefährliche Fußgängerpassagen

Unsere Sonderauswertung zeigt aber mehr. Etwa, dass es bei Fußgängern Unfallschwerpunkte an drei Straßenabschnitten in Wülfel, Vahrenwald und Bothfeld gibt. Sie demonstriert eindrucksvoll, warum die A2 bei Hannover Todesstrecke heißt. Und sie dokumentiert, dass im vergangenen Jahr die stärkste Häufung an Motorradunfällen in Badenstedt lag:

Die gefährlichsten Strecken für Fahrradfahrer

Hier ist es gefährlich für Radfahrer: Zwischen 22 und 72 Unfälle mit Radfahrern und Personenschäden hat es auf den roten Linien im vergangenen Jahr gegeben. Bei den gelben Linien waren es sechs bis 21 Kollisionen, bei den blauen Strichen weniger als sechs. Der Screenshot zeigt den aktuellen Unfallatlas des Statistischen Bundesamts für Hannover. Quelle: Statistisches Bundesamt

Die meisten Radfahrerunfälle konzentrieren sich markant auf die Kreuzung Friederikenplatz, also die gesamte Strecke zwischen Sämannbrunnen am Leibnizufer, Waterloosäule und Landtag. 24 Unfälle mit Radfahrern und Personenschäden hat es dort 2018 gegeben, wenn man die Einmündungsbereiche mitrechnet. Die Stadt hat an den Ampeln und Furten nach tödlichen Radfahrerunfällen viel zur Verbesserung der Verkehrssicherheit getan – aber die riesige Kreuzung, die eher die Dimension eines kleinen Autobahnkreuzes hat, ist weiterhin ein trauriger Hotspot. Auch alle größeren Straßen rund um die Uni-Quartiere sind wegen des vermehrten Radverkehrs Unfallschwerpunkte. Je präziser man die Auflösung einstellt, desto stärker zeigen sich allerdings die speziellen Wege der Radfahrer. So ist die rote Linie nach Nordwesten mitnichten der Engelbosteler Damm, sondern der Weidendamm, auf dem es gehäuft Fahrradunfälle gegeben hat – möglicherweise eine Folge des dortigen großen Studentenwohnheims und/oder der Coworking-Anlage Hafven.

Autounfälle gehäuft auf dem Cityring

Cityring und Maschsee-Nordufer sind die häufigsten Unfallschwerpunkte mit Auto-Beteiligung. Am Friederikenplatz waren es entlang der roten Linie etwa ein Dutzend Pkw-Unfälle mit Verletzten. Die orangenen Linien stehen für fünf bis sieben Unfälle, die gelben für drei bis vier, die blauen für zwei und die purpurnen für einen Unfall. Der Screenshot zeigt den aktuellen Unfallatlas des Statistischen Bundesamts für Hannover. Quelle: Statistisches Bundesamt

Wenig überraschend ist die Auswertung für Autofahrer: Dort, wo täglich Zehntausende Autos entlangfahren, passieren auch die meisten Unfälle, nämlich auf dem Cityring. Schwerpunkt ist erneut der Friederikenplatz. Bereiche mit gehäuftem Unfallgeschehen verteilen sich auf diverse Abschnitte des Cityrings – und auch am Maschsee-Nordufer. Ein weiterer Unfallschwerpunkt mit mehr als acht Autounfällen (rote Linie, nicht auf unserer Grafik) ist die Auffahrt von der Limmerstraße zum Westschnellweg. Ebenfalls außerhalb unseres Kartenabschnitts zeigen sich diverse Unfallhäufungen (orangene Linie) in Stadtteilstraßen wie der Roderbruchstraße (Groß-Buchholz), der Raiffeisenstraße ( Vahrenwald) oder der Hildesheimer Straße im Bereich Geibelstraße (Südstadt).

Hier starben Menschen im Straßenverkehr

Todesstrecke A2: Die Autobahn im Abschnitt Hannover ist der häufigste Ort für tödliche Verkehrsunfälle. 13 Todesfälle listet der Unfallatlas für den Abschnitt zwischen Garbsen/Seelze im Westen und Lehrte-Hämelerwald im Osten auf. Der Screenshot zeigt den aktuellen Unfallatlas des Statistischen Bundesamts für Hannover. Quelle: Statistisches Bundesamt

Auf der Autobahn 2 konzentrieren sich die tödliche Unfälle im Raum Hannover. Fünf tödliche Unfälle bei Garbsen/ Seelze hat es im vergangenen Jahr gegeben, je einen bei Langenhagen und am Kreuz Hannover-Buchholz, drei am Kreuz Hannover-Ost und ebensoviele bei Lehrte-Hämelerwald. Im Stadtgebiet sind die tödlichen Unfallorte sehr verteilt. Der zentralste ereignete sich 2018 in der Fußgängerzone direkt am Kröpcke, als ein Unfallfahrer auf der Flucht vor der Polizei einen 82-jährigen Passanten überfuhr.

Wo Fußgänger gefährlich leben

Drei Kartenausschnitte Hannovers sind im Unfallatlas als gehäufte Unfallorte für Fußgänger markiert. Am auffälligsten davon: Der Abschnitt der Hildesheimer Straße südlich der Einmündung Wilkenburger Straße. Möglicherweise ist die Stadtbahnhaltestelle Am Brabrinke eine Ursache für die Häufung. Der Screenshot zeigt den aktuellen Unfallatlas des Statistischen Bundesamts für Hannover. Quelle: Statistisches Bundesamt

Übers gesamte Stadtgebiet verteilen sich Unfälle mit Fußgängern und Personenschäden – an drei eher randständigen Orten aber markiert der Atlas mit roten Linien Häufungen. Zwei liegen an der Dragonerstraße ( Vahrenwald) und der Sutelstraße ( Bothfeld) und sind möglicherweise Zufällen geschuldet, weil es sich jeweils nur um drei Unfälle handelt. Der Schwerpunkt im Süden aber ist eindeutig als solcher zu erkennen. An der Hildesheimer Straße ballen sich entlang der Stadtbahnhaltestelle Am Brabrinke in Wülfel fünf Unfälle mit Fußgängerbeteiligung. Weil ringsherum Einkaufsgelegenheiten verteilt sind, etwa Edeka, ein großes Schuh- und ein Möbelgeschäft sowie ein Schnellrestaurant und ein Sportstudio, liegt der Verdacht nahe, dass hier Fußgänger versuchen, schnell noch zur Stadtbahn zu gelangen – und sich dann Unfälle mit anderen Verkehrsteilnehmern ereignen. In der Regel schaut sich Hannovers Unfallkommission solche auffälligen Schwerpunkte an.

Motorradunfälle gehäuft in Badenstedt

Drei Unfälle mit Motorradfahrern hat es am Übergang vom Körtingsdorfer Weg (Badenstedt) zum Bauweg (Linden) im vergangenen Jahr gegeben. Ein weiterer Unfall ereignete sich unmittelbar östlich davon im weiteren Verlauf des Bauwegs. Der Screenshot zeigt den aktuellen Unfallatlas des Statistischen Bundesamts für Hannover. Quelle: Statistisches Bundesamt

Auch die Motorradunfälle verteilen sich bedauernswert gleichmäßig über das gesamte Stadt- und Regionsgebiet. Einzige Häufung ist der Übergang des Körtingsdorfer Wegs ( Badenstedt) in den Bauweg (Linden), wo es drei Unfälle mit Motorradfahrern gab – und direkt östlich davon im Verlauf des Bauwegs noch einen weiteren. Mit je zwei Unfällen gefährlich für Motorradfahrer waren vor allem die Cityring-Abschnitte zwischen Königsworther Platz und Brühlstraße und der südliche Bereich des Friederikenplatzes bis zur Waterloosäule sowie der Deisterkreisel am Hanomag-Gelände.

