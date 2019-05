Hannover

Ein zehnjähriger Junge ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Hannover (Groß-Buchholz) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte das Kind offenbar beim Überqueren des Groß-Buchholzer Kirchweges auf Höhe der Hesemannstraße ein Auto übersehen – und wurde von dem von rechts kommenden Ford C-Max eines 56-Jährigen erfasst.

Der Schüler wurde mit einem Krankenwagen zur stationären Behandlung in eine Klinik eingeliefert.

Auch am Montagnachmittag war ein Junge in Hannover bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Achtjährige war in Misburg-Nord auf die Anderter Straße gelaufen und hatte dabei offenbar ebenfalls nicht auf den Verkehr geachtet. Er wurde von einem Kleintransporter angefahren und erlitt dabei einen Unterschenkelbruch.

Von RND/ewo