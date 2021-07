Hannover

Eine Stadtbahn der Linie 4 hat am Montagvormittag in Kleefeld eine Fahrradfahrerin erfasst. Dabei erlitt die Frau schwere Verletzungen. Nach HAZ-Informationen wurde sie in mit einem Rettungswagen in die nahe gelegene Medizinische Hochschule Hannover (MHH) gebracht.

Wie die Polizei mitteilt, war die Radfahrerin zuvor gegen 10.30 Uhr auf der Berckhusenstraße unterwegs und wollte dann offenbar auf dem Weg zur Kreuzung an der Karl-Wiechert-Allee die Bahngleise überqueren. Sie habe zunächst wohl auch vor dem Bahnübergang auf dem Radweg gewartet, berichtet Polizeisprecherin Jessika Niemetz. Der Fahrer der Bahn habe das wohl auch beobachtet und sei langsam auf den wenige Meter weiter liegenden Haltepunkt Misburger Straße zugefahren. Schließlich habe sich die Frau mit ihrem Fahrrad aber unvermittelt auf die Gleise begeben. Dabei wurde sie von der Stadtbahn erfasst.

Wie Zeugen berichten, ist die Frau gegen die rechte Frontseite der auf den nächsten Haltepunkt zufahrenden Bahn geprallt. Die Stadtbahn kam demnach etwa 30 Meter weiter zum Stehen. Inzwischen haben Mitarbeiter des Verkehrsunfalldienstes (VUD) der Polizei am Unfallort die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die Radfahrerin an der Berckhusenstraße auf dem Radweg der linken Straßenseite unterwegs gewesen sein. Nach Angaben eines VUD-Mitarbeiters habe sie auf der falschen Radwegseite möglicherweise nicht wahrgenommen, dass eine Ampel für sie Rot gezeigt habe.

Während der Unfallaufnahme und der VUD-Ermittlungen war die Berckhusenstraße am Bahnübergang rund um die Unfallstelle vorübergehend gesperrt. Aufgrund des Verkehrsunfalles konnte die Üstra auch zwischenzeitlich in beiden Fahrtrichtungen nicht die Haltestellen im Streckenabschnitt zwischen den Stationen Nackenberg und Roderbruch bedienen. Inzwischen ist die Strecke aber wieder frei.

Von Ingo Rodriguez