Hannover

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind am Freitagnachmittag zu einem Einsatz an der Wunstorfer Straße ausgerückt. Nach ersten Informationen vom Unfallort war gegen 14.40 Uhr eine Stadtbahn mit einem Lkw kollidiert. Zwei Passanten wurden verletzt, darunter ein drei Jahre altes Mädchen.

Die Stadtbahn war stadtauswärts in Richtung Wasserstadt unterwegs. In Höhe des Polizeikommissariats Limmer kollidierte die Linie 10 im linken vorderen Bereich mit dem Lkw. Der Transporter wurde gegen ein Auto geschoben, der durch den Zusammenstoß wiederum einen anderen Pkw anschob. Diese Fahrzeug erfasste einen 44-Jährige und die Dreijährige. Der Mann wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Das Mädchen kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

Unklar ist noch, ob der Lkw am Straßenrand geparkt hatte oder parallel zur Stadtbahn fuhr. Um Schaulustige fernzuhalten, sperrte die Polizei den Unfallort mit Flatterband ab.

Wie die Üstra mitteilt, wurde zwischen den Haltestellen Brunnensraße und Ungerstraße ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Von Manuel Behrens