Hannover

Am Deisterkreisel in Hannover-Linden-Süd sind am Mittwochabend drei Fußgänger vom 61-jährigen Fahrer einer Mercedes B-Klasse verletzt worden. Der Mann fuhr gegen 23.35 Uhr auf dem linken von zwei Fahrspuren auf der Bornumer Straße in Richtung Kreisel. Wie die Polizei Hannover mitteilt, soll er an der Fußgängerampel unmittelbar hinter der rechts gelegenen Bredenbecker Straße das für ihn geltende Rotlicht missachtet haben.

Polizei sucht Zeugen

An der Querung für Fußgänger erfasste er zunächst eine von links kommende Fußgängerin, die ihren elfjährigen Sohn an der Hand hielt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde auch das Kind auf die Fahrbahn geschleudert, ohne direkt vom Auto getroffen worden zu sein. Unmittelbar hinter der Frau mit ihrem Kind ging ein 47-jähriger Mann, der ebenfalls vom Mercedes erfasst wurde. Die Frau erlitt schwere Verletzungen, das Kind und der 47-Jährige wurden leicht verletzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Hergang machen können. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Nummer (05 11) 1 09 18 88 entgegen.

Von Manuel Behrens