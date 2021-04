Hannover

Ein Unbekannter soll einer Frau in Hannover-Ledeburg nach einem Autounfall umgehend Bargeld angeboten haben, um die Schäden zu regulieren. Doch als die Betroffene lieber die Polizei verständigte, ergriff der Unbekannte samt Begleiterin die Flucht. Die weiteren Ermittlungen ergaben: Der Fahrer war auch gar nicht Besitzer des Unfallwagens – dessen Halter kennt den Mann zudem angeblich kaum. Jetzt bittet die Polizei in diesem dubiosen Unfall um Zeugenhinweise.

Die Kollision liegt schon mehr als eine Woche zurück – doch erst jetzt gehen die Fahnder an die Öffentlichkeit. Am Montag, 12. April, waren gegen 20.05 Uhr an der Kreuzung Stöckener Straße/Hasenberg zwei Ford Fiesta zusammengestoßen. Sowohl die 21-Jährige als auch der Unbekannte parkten anschließend am Straßenrand, um die weiteren Formalitäten zu klären. „Nach ihren Angaben zückte der Mann sogleich einen Bündel Geldscheine“, sagt Polizeisprecherin Jessika Niemetz. Der Schaden an den Autos wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Angeblich kennt niemand den Gesuchten

Doch der junge Ford-Fahrerin kam das Verhalten offenbar verdächtig vor, weshalb sie lieber den Notruf wählte. Das habe den Unbekannten laut Niemetz veranlasst, den Unfallort zu Fuß und mit seiner Begleiterin zu verlassen. Immerhin: „Im Rahmen der sofortigen Fahndung trafen Polizeikräfte die 24-jährige Beifahrerin noch an“, sagt Niemetz. Doch die junge Frau gab nur an, den Fahrer bloß flüchtig zu kennen. Der Unfall-Ford gehörte zudem ebenfalls nicht dem Unbekannten, sondern einem 59-Jährigen aus Bielefeld. Auch dieser Fahrzeughalter gab an, so gut wie nichts über den Gesuchten zu wissen.

Lesen Sie auch: Leere Straßen wegen Corona: Wesentlich mehr Raser in Hannover

Bislang ist völlig offen, ob beides lediglich Schutzbehauptungen sind. Die Polizei hofft deshalb auf Zeugenhinweise. Der Unfallverursacher soll etwa 30 Jahre alt und 1,85 Meter groß sein. Der südländisch aussehende Mann hat eine normale Statur mit leichtem Bauchansatz. „Er hat dunkles, leicht gelocktes Haar sowie einen dunklen Vollbart“, sagt Niemetz. Zum Unfallzeitpunkt trug der Unbekannte einen grauen Pullover und eine blaue Latzhose. Hinweise werden unter Telefon (05 11) 109 38 15 entgegengenommen.

Von Peer Hellerling