Hannover

In Misburg-Süd hat sich am Freitagmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Angaben der Polizei ist nahe der Kreuzung Anderter Straße/Portlandstraße gegen 12.10 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Motorradfahrer mit einem Hyundai kollidiert. Der Motorradfahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. „Der Verkehrsunfalldienst ist vor Ort um den Unfall aufzunehmen“, sagt eine Behördensprecherin.

Dieser Text wird aktualisiert.

Von Manuel Behrens