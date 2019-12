Hannover

Ein Motorradfahrer ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Hannover schwer verletzt worden. Der 20-jährige Mann stieß mit seinem Krad nach Angaben der Polizei gegen 17 Uhr an der Kreuzung Großer Kolonnenweg/Janthostraße mit einem Auto zusammen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler war der Mann auf dem Großen Kolonnenweg unterwegs und wollte von dort aus die Kreuzung geradeaus überqueren. Aus der Jathostraße näherte sich ein VW Bora, dessen Fahrer links abbiegen wollte. Offenbar bemerkte er den Zweiradfahrer, der Vorfahrt hatte, zu spät. Es kam zu Zusammenstoß.

Der Kradfahrer erlitt dadurch schwere Verletzungen, in einem Rettungswagen kam er in ein Krankenhaus. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzte die Polizei auf rund 3000 Euro.

Von rah