Hannover

Am Freitagabend hat sich in der Nordstadt ein Unfall ereignet, zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt. Ein 25-Jähriger Pkw-Fahrer bog gegen 19.40 Uhr aus der Richtung Arndtstraße kommend auf dem Weidendamm nach links in die Sandstraße ab und kollidierte dabei mit einem 56-jährigen Autofahrer. Durch den Aufprall drehte sich das Fahrzeug des 25-Jährigen um 180 Grad und blieb auf der Fahrspur des anderen Pkw stehen.

Beide Fahrer in Krankenhaus gebracht

Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden leicht verletzten Autofahrer, die zur weiteren Behandlung von zwei Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren wurden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden an den Autos beträgt rund 3000 Euro. Durch die Arbeit der Einsatzkräfte war der Verkehr an der Unfallstelle bis 21 Uhr eingeschränkt.

Zur Klärung des Unfallgeschehens bittet die Polizei die zunächst anwesenden Zeugen und Ersthelfer, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05 11) 1 09 18 88 entgegengenommen.

Von Tobias Kurz