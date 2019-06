Hannover

Eine Üstra-Stadtbahn hat am Dienstagnachmittag in Oberricklingen an der Wallensteinstraße einen 29-jährigen Skater erfasst und gegen ein Absperrgitter der Bahnsteigrampe geschleudert. Dabei wurde der junge Mann schwer verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, um die Unfallursache zu ermitteln. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 29-Jährige vor dem Unfall gegen 16.50 Uhr an der Haltestelle Barthold-Knaust-Straße aus einer stadtauswärts fahrenden Bahn gestiegen sein. Anschließend versuchte er laut Polizei, mit seinem Longboard vor der noch haltenden Bahn den Gleisübergang zu überqueren. Dabei wurde er von einer in den Hochbahnsteig einfahrenden Bahn der Linie 3 in Richtung Altwarmbüchen erfasst. Ein Rettungswagen mit Notarzt brachte den schwer verletzten 29-Jährigen in ein Krankenhaus. Während des Rettungseinsatzes war die Wallensteinstraße vorübergehend in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Im Stadtbahnverkehr kam es bis 18 Uhr zu Verspätungen im Fahrplan. Die Polizei erbittet Zeugenhinweise unter Telefonnummer (05 11) 1 09 18 88.

Von Ingo Rodriguez