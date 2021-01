Hannover

Ein rätselhafter Unfall in Groß-Buchholz beschäftigt die Polizei Hannover. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, entdeckten Passanten bereits am Freitag eine bewusstlose und blutende Radfahrerin an der Pasteurallee. Allerdings ist die Ursache unklar: Möglicherweise wurde die 43-Jährige von einem Auto erfasst, da sie direkt neben einer Grundstücksausfahrt lag.

Die Passanten bemerkten die schwer verletzte Frau gegen 16.40 Uhr auf dem Radweg Richtung Mittellandkanal. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes leisteten sie Erste Hilfe. Im Krankenhaus konnte die 43-Jährige sich nicht mehr an den Unfall erinnern, sodass die Polizei nun auf Zeugenhinweise hofft.

Allein gestürzt oder Kollision?

„Nach derzeitigem Stand ist unklar, ob die Frau allein zu Fall kam oder es möglicherweise eine Kollision mit einer Person oder einem Fahrzeug gab“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram. Ebenso offen ist, wie lange die 43-Jährige schon am Boden lag, ehe sie bemerkt wurde. Der Verkehrsunfalldienst nimmt Hinweise unter Telefon (0511) 109 18 88 entgegen.

