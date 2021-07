Hannover

Bei einem Zusammenstoß mit dem BMW X3 einer 42-Jährigen ist am Donnerstag die 76 Jahre alte Fahrerin eines Pedelecs in Oberricklingen leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben war die Seniorin gegen 12 Uhr an der Göttinger Chaussee in Richtung Wallensteinstraße unterwegs. In Höhe des Friedländer Wegs wollte dann die 42-jährige BMW-Fahrerin in die Göttinger Chaussee einbiegen, übersah dabei jedoch die Pedelecfahrerin, die Vorfahrt hatte.

Durch den Zusammenstoß kam die Pedelecfahrerin zu Fall und erlitt dabei leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie vorsorglich ins Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand geringfügiger Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 1091888 in Verbindung zu setzen.

Von Manuel Behrens