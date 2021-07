Eine Autofahrerin ist am Donnerstag in Hannover mit einer Üstra-Stadtbahn kollidiert. Die Frau hatte nach eigenen Angaben die rote Ampel am Gleisübergang übersehen. Die 85-Jährige erlitt bei dem Unfall in Mittelfeld leichte Verletzungen. Nach zwei Stunden wurde die Streckensperrung aufgehoben.