Hannover

Die Stadtbahnlinie 8 der Üstra ist bis auf Weiteres unterbrochen. In Hannover-Mittelfeld kollidierte am Donnerstagvormittag eine Autofahrerin mit einem Zug, als dieser gerade die Fahrbahn der Straße Am Mittelfelde überquerte.

Die Autofahrerin wurde nach Polizeiangaben bei dem Unfall gegen 11 Uhr leicht verletzt. Weshalb sie mit der Stadtbahn zusammenprallte, ist noch offen. Die Gleise sind an der Stelle eigentlich mit einer Bedarfsampel ausgestattet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Probleme auf Bahnlinie 8 und Buslinie 124

Wegen des Zusammenstoßes können die Stadtbahnzüge derzeit auf der Linie 8 nur zwischen Hauptbahnhof und Stadtfriedhof Seelhorst verkehren. Für das verbliebene Stück Richtung Messe/Nord hat die Üstra einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. Gleichzeitig kommt es auch auf der Buslinie 124 zu Einschränkungen. Momentan entfallen die Stopps Am Mittelfelde, Lehrter Platz und Karlsruher Straße in beiden Richtungen.

Von Peer Hellerling