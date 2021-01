Hannover

Die Zugstrecke zwischen dem Hauptbahnhof Hannover und Lehrte ist aktuell gesperrt. Nach Angaben der Bahn sind dort der Rettungsdienst und ein Notarzt im Einsatz. Wie die Bundespolizei auf HAZ-Anfrage mitteilt, wurde kurz vor 20 Uhr am Bahnhof Karl-Wiechert-Allee ein Mann von einem ICE erfasst. Die Hintergründe sind noch unklar.

Verspätungen auf S-Bahnlinien 3, 4, 6 und 7

Die S-Bahnlinien 3, 4, 6 und 7 verkehren derzeit mit Verspätung und Umwegen über Linden. Wie lange die Sperrung noch andauert, ist offen.

Auf Twitter berichtet die Bahn von bis zu 40-minütigen Verspätungen auf den S-Bahnstrecken. Züge der S3 aus Hildesheim enden beispielsweise in Lehrte, dort sollen Fahrgäste in die S4 über den Messebahnhof Laatzen ausweichen. Die S7 von und nach Celle fährt die Zwischenstationen zwischen Lehrte und dem Hauptbahnhof bis auf Weiteres nicht an.

Fernverkehr wird umgeleitet – ohne Zwischenhalt

Auch auf den Fernstrecken kommt es wegen der Streckensperrung zu Verspätungen. IC- und ICE-Verbindungen werden laut Bahn noch voraussichtlich bis 22 Uhr zwischen dem Hauptbahnhof Hannover und Braunschweig in beiden Richtungen ohne Zwischenhalte umgeleitet.

Von Peer Hellerling