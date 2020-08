Hannover

Das Datum wird sie nicht vergessen: 2. Februar 2018. Petra Graune saß im Auto, ausnahmsweise in der Mitte der Rückbank, zusammen mit ihrer Tochter sowie zwei Freundinnen und dem Baby der Fahrerin. Sie hatten gemeinsam gegessen und wollten nun nach Neustadt am Rübenberge auf einen Wochenmarkt. In einer Linkskurve, gleich nach dem Ortsausgang Neustadt Richtung Empede, ist es passiert. Ein entgegenkommendes Fahrzeug überholte verbotswidrig in der Kurve einen Lastwagen und prallte frontal in den Wagen der Frauen.

Soldaten leisten Erste Hilfe

Die Fahrerin und Mutter des Säuglings war sofort tot, ebenso wie der Unfallverursacher, ein 63-jähriger Familienvater. Petra Graune und ihre Tochter Lisa, die beide hinten gesessen hatten, waren lebensgefährlich verletzt. „Zum Glück waren Bundeswehrsoldaten direkt hinter uns, die sofort Erste Hilfe geleistet haben“, sagt Graune. Dann kamen 30 Einsatzkräfte und der Rettungshubschrauber, danach kämpfte Graune tagelang nach diversen Notoperationen auf der Intensivstation der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) um ihr Leben. Das haben Mann, Tochter und Söhne ihr erzählt: Daran kann sie sich nicht erinnern.

In einer Linkskurve, gleich nach dem Ortsausgang Neustadt Richtung Empede, ereignete sich vor gut zwei Jahren der schwere Unfall. Quelle: Mirko Bartels

An die Unfallfolgen indessen erinnert sich die 54-Jährige jeden Tag. Petra Graune hatte unter anderem einen Anriss der Aorta, einen Becken- und Beckenringbruch, neun Rippenbrüche, Lungenverletzungen, Polytraumata in Kopf und Thorax, Brüche an Armen, Beinen und Fuß erlitten. „Die Ärzte sollen damals gesagt haben: Mal schauen, ob ich die Nacht überlebe.“ Und der Familie habe die Polizei gesagt, da helfe nur beten. Graune hat überlebt. Nach knapp drei Monaten Reha, „wo ich alles neu lernen musste“, durfte sie im Mai 2018 nach Hause.

Geschmacks- und Geruchssinn sind verschwunden

Der Weg zurück ins Leben ist mühsam und langwierig. Therapien, ständige Arztbesuche und Gutachten. Schmerzen hat Petra Graune bis heute, Geschmacks- und Geruchssinn sind verschwunden, die Beine sind hüftabwärts ziemlich gefühllos, sie hat Gleichgewichtsstörungen. Das Reiten, das auch ihr Beruf gewesen ist, wird nicht mehr möglich sein. „Ich komme ja auf kein Pferd mehr.“ Sitzen und gehen hat sie erst langsam wieder gelernt, genau wie schlucken und auch sprechen. Die Stimme ist immer noch rau und belegt. „Das kommt von der langen Beatmung“, so Graune.

Den kleinen Reiterhof, den sie neben ihrer Arbeit als Englischlehrerin im Bildungsverein führte, hat ihr Mann mit vielen freiwilligen Helfern nebenbei weiter betreut. Der jüngere Sohn hatte anfangs große Probleme, mit dem schweren Unfall und der Veränderung im Leben und Verhalten der Mutter klarzukommen. Auch Tochter Lisa, ebenfalls Unfallopfer, hat nach schweren Oberschenkelbrüchen zu kämpfen. „Es fällt sehr schwer zu sehen, wie unsere Mutter sich verändert hat“, sagt Lisa. Die Studentin kannte sie als sehr sportliche, immer aktive Frau. „Jetzt ist das schon anders.“

„Wir haben so gut wie keine Unterstützung bekommen“

Neben den vielfältigen physischen und psychischen Herausforderungen leidet Petra Graune mittlerweile immens unter ihrem Status als Versicherungsfall. „Es war eindeutig, dass der entgegenkommende Fahrer die alleinige Schuld an dem Unfall trägt“, sagt sie. Das hätten sowohl der Polizeibericht als auch die Unfallforschung eindeutig ermittelt. Und auch die Kölner Versicherung der Gegenseite habe diese Tatsache unmittelbar eingeräumt und bestätigt. Theoretisch jedenfalls. „Unterstützung aber haben wir bislang so gut wie gar nicht bekommen“, sagt die 54-Jährige.

Reiten ist passé: Unfallopfer Petra Graune. Quelle: privat

Das Graune zustehende Krankenhaustagegeld sei mit „Haushaltsersparnis“ gegengerechnet worden, den Hubschraubereinsatz habe die Familie genauso bezahlt wie zig Transporte zu Ärzten und Reha-Einrichtungen. Tägliche Besuchsfahrten der Kinder in die Klinik habe die Versicherung als nicht angemessen erachtet und nicht erstattet, das entfallene Einkommen Graunes durch ihren Reiterhof sei nicht anerkannt worden. „Obwohl ich seit 15 Jahren entsprechend Steuern zahle und das Finanzamt den Hof als Einnahmequelle akzeptiert.“

Klage auf Schmerzensgeld und Anerkennung

Einen Vorschuss von 20.000 Euro an Schmerzensgeld habe die Versicherung geleistet. Geld, das schnell aufgebraucht gewesen sei für Einnahmeausfall, Therapien und etliche Rezepte sowie Medikamente. „Ansonsten reagiert die Versicherung auf gar nichts“, sagt Petra Graune. Ende 2018 hat sie die erste Klageschrift veranlasst – auf Schmerzensgeld, Haushaltsführungsgeld sowie Erstattung von Verdienstausfall. Zwei entsprechende Verhandlungen beim Landgericht sind bereits abgesetzt und verschoben worden. An diesem Freitag soll wieder ein Termin folgen. „Ein Mediationsgespräch hat die Versicherung abgelehnt, wir wollen jetzt endlich den Gerichtstermin.“ Die Versicherung möchte keine Stellungnahme abgeben. „Es handelt sich um ein laufendes Verfahren. Daher bitten wir um Verständnis, dass wir uns dazu aktuell nicht äußern können“, sagt DEVK-Sprecherin Maschamay Poßekel.

„Wir klagen auf 150.000 Euro Schmerzensgeld sowie eine lebenslange monatliche Rente“, erklärt Graunes Rechtsanwalt Carsten Grimm. Schmerzensgeld werde in Deutschland häufig viel zu niedrig angesetzt: „Das fängt das lebenslange Leid und die schweren dauerhaften Schädigungen nicht annähernd auf.“ Daher wolle er zudem die Monatsrente durchsetzen. „Einen Versuch ist es wert“, so Grimm.

„Ich möchte, dass das endlich geregelt wird“: Petra Graune. Quelle: Katrin Kutter

„Riesengroße Ungerechtigkeit“

Es ist erschöpfend für Petra Graune, Tochter Lisa und den Rest der Familie, die gravierenden Folgeschäden zu tragen und gleichzeitig verzweifelt um ihr Recht zu kämpfen. Schriftlich habe das Gericht bereits mitgeteilt, dass die Beklagte, also die Versicherung, die Schäden und sämtliche für die Zukunft absehbaren Einschränkungen zu ersetzen habe. Aber es gelte natürlich das Gerichtsurteil, betont Petra Graune: „Ich möchte, dass diese gefühlt riesengroße Ungerechtigkeit endlich geregelt wird.“ Finanziell sei sie nicht in Schwierigkeiten, aber es gehe schlicht ums Prinzip, dass sie nach dem grauenvollen Ereignis, das unverschuldet das Leben ihrer kompletten Familie verändert hat, so etwas wie formelle Anerkennung bekomme.

Petra Graune ist eine Kämpferin. Sie hat um ihr Leben gekämpft, sie hat ihre Flugangst überwunden und ist mithilfe einer Therapeutin an der Unfallstelle gewesen, an der sie mittlerweile wieder selbst vorbeifahren kann. Sie hat viel gewonnen – fehlt nur noch die Anerkennung vor Gericht.

