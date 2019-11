Hannover

Ein 86-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagvormittag im Stadtbezirk Vahrenwald-List trotz einer roten Ampel über eine Kreuzung gefahren. Dabei erfasste er einen 20-jährigen Radfahrer, der bei dem Zusammenprall schwer verletzt wurde.

Laut Polizei war der 86-Jährige vor dem Unfall gegen 11 Uhr von der Vahrenwalder Straße aus mit seinem Ford auf der Straße Niedersachsenring in Richtung Ferdinand-Wallbrecht-Straße unterwegs. An der Einmündung zur Isernhagener Straße missachtete er eine rote Ampel und stieß anschließend mit einem von rechts kommenden Radfahrer zusammen. Der 20-Jährige wurde nach Angaben der Ermittler bei dem Aufprall mit seinem Fahrrad über das Auto geschleudert und blieb schwer verletzt auf der Straße liegen. Ein alarmierter Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Der Verkehrsunfalldienst der Polizei ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und beschlagnahmte den Führerschein des 86-Jährigen.

Von Ingo Rodriguez