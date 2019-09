Anwohner haben sich immer wieder über die Zustände in dem Containerdorf am Ahlemer Holz beschwert – nun ziehen die 13 Sinti- und Roma-Familien, die dort seit Jahren leben, aus. Die Stadt bringt sie in anderen Unterkünften unter. Dafür sollen weitere obdachlose Männer in die Ahlemer Anlage einziehen.