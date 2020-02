Hannover

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Montagvormittag zu einem schweren Unfall in Hannover-Ledeburg gerufen worden. Gegen 11 Uhr ging der Notruf ein, ein Auto sei am Verdener Platz von der Straße abgekommen und in ein Gebüsch gefahren. Der Fahrer kam unter Wiederbelebungsversuchen ins Krankenhaus.

Nach ersten Informationen vom Unfallort handelt es sich bei dem Verletzten um einen 51-jährigen Mann. Weitere Fahrzeuge waren nicht involviert. Ersthelfer konnten den Citroën-Fahrer noch vor Eintreffen der Rettungskräfte aus seinem Wagen befreien.

Unfall womöglich krankheitsbedingt

Die Hintergründe für den Unfall sind allerdings noch unklar. Möglicherweise verlor der 51-Jährige krankheitsbedingt die Kontrolle über seinen Wagen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Laut Feuerwehr waren die ersten Reanimationsmaßnahmen offenbar erfolgreich, der Mann sei beim Eintreffen in der Klinik ansprechbar gewesen.

Von Peer Hellerling