Unfall mit Verletzten auf Westschnellweg: Polizei Hannover sucht Zeugen

Hannover

Drei Männer, keiner will gefahren sein: Einer von ihnen soll aber durch ein riskantes Fahrmanöver mit einem Renault Laguna auf dem Westschnellweg bei Hannover-Stöcken einen Unfall verursacht haben. Bei dem Zusammenstoß an der Ampel zum Jädekamp wurden dadurch zwei Menschen leicht verletzt. Weil zwei Insassen des Renault allerdings flohen und erst später zurückkehrten, sind die Männer zwar bekannt – doch wer am Steuer saß, wirft Fragen auf. Die Polizei bittet daher um Zeugenhinweise.

Renault-Fahrer überholt rechts

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 18.40 Uhr in Richtung Garbsen. Laut Polizei war der Laguna am Leineufer auf der linken Spur unterwegs, zog dann aber nach rechts, um verbotenerweise so an einem vor ihm fahrenden Auto vorbeizukommen. Nach dem Überholmanöver zog der Wagen wieder ganz nach links bis zum Abbiegerstreifen – und prallte dort ins Heck eines VW Passat. Dieser stand hinter einem Honda, beide hatten wegen der roten Ampel gewartet. Der Volkswagen wurde ins Heck des vor ihm stehenden Autos geschoben, der 45-jährige Passat- und die 26-jährige Hondafahrerin erlitten dabei leichte Verletzungen.

Zwei der drei Insassen im Alter von 30 bis 41 Jahren des Renault Laguna ergriffen umgehend zu Fuß die Flucht und ließen ihren Wagen samt Mitfahrer zurück. Erst nach einer Stunde kehrten die beiden zurück zum Unfallort, dort nahm sich die Polizei ihrer dann an. Allerdings konnten die Ermittler bislang nicht klären, welcher der Männer am Steuer saß und damit für die Kollision verantwortlich ist. Der 35-Jährige war jedoch betrunken, sein Atemalkoholwert ergab 0,8 Promille. Der Renault wurde vorerst beschlagnahmt. Darüber hinaus bittet der Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88 um Zeugenhinweise.

Ähnlicher Unfall Ende September

Erst Ende September hatte ein unbekannter Transporterfahrer durch ein riskantes Bremsmanöver einen Unfall auf dem Westschnellweg provoziert. Damals hatte der Wagen in Höhe des Klärwerks einen anderen geschnitten, dieser prallte beim Ausweichen gegen die Leitplanke. Der Transporterfahrer beging Fahrerflucht, die Polizei sucht seitdem nach ihm.

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Peer Hellerling