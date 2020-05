Unfall zwischen zwei Radfahrern in Hannover: Ein Schwerverletzter

Hannover

Ein 40-jähriger Fahrradfahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall in Hannover schwer verletzt worden. Der Mann stürzte bei einer Vollbremsung in der Oststadt, als ein zweiter Radler plötzlich aus einer Seitenstraße kam. Der Verletzte musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Der 40-Jährige war gegen 20.50 Uhr auf der Bödekerstraße Richtung Hohenzollernstraße unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Unvermittelt kam dann von rechts ein 16-Jähriger mit seinem Mountainbike aus der Bütersworthstraße. Durch die Vollbremsung stürzte der 40-Jährigen über den Lenker seines Trekkingrads und prallte auf die Fahrbahn. Während der Rettungsdienst den Schwerverletzten in eine Klinik bringen musste, blieb der Jugendliche unverletzt.

Von Peer Hellerling