Hannover

Rätselhafter Fahrradunfall in Hannovers Innenstadt: Zwei Männer sind am Donnerstag an der Celler Straße in Mitte zusammengestoßen, einer von ihnen wurde dabei offenbar verletzt. Nur: Das Opfer radelte nach dem Sturz weiter, während ein Zeuge den mutmaßlichen Verursacher verfolgte. Denn der wiederum hatte mit seinem Rad gar nicht erst angehalten.

Der Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr auf dem Gehweg in Höhe der Herschelstraße. Bei der Kollision der beiden Radler soll einer von beiden eine Kopfplatzwunde erlitten haben. Weil der andere nach dem Zusammenprall aber wieder aufstand und weiterfuhr, lief ein Zeuge hinterher. „Dieser hielt den 59-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest“, sagt Behördensprecher Martin Richter.

Opfer soll sich melden

Allerdings hatte sich der Verletzte in der Zwischenzeit wieder aufgerappelt und war seinerseits weitergeradelt. Deshalb hat die Polizei bislang nur die Personalien des mutmaßlichen Verursachers, sucht aber nach dem vermutlichen Opfer. Der Gesuchte und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (0511) 109 28 20 zu melden.

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Peer Hellerling