Ein Radler und eine Radfahrerin sind am Donnerstag in Hannover zusammengestoßen. Die 77-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun gegen den 29-Jährigen, weil er offenbar die Vorfahrt der Seniorin missachtet haben soll.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.20 Uhr an der Ecke an der Oeltzenstraße (Calenberger Neustadt). In Höhe der Gerberstraße prallte der junge Mann mit der von rechts kommenden Frau zusammen. Die 77-Jährige stürzte und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Ermittlungen wegen Körperverletzung

Laut Polizei hatte die Seniorin Vorfahrt, der genaue Grund für den Zusammenstoß sei allerdings noch unklar. Die Beamten ermitteln nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 29-Jährigen, der unverletzt blieb. Hinweise zum Unfallhergang werden unter Telefon (0511) 109 18 88 entgegengenommen.

