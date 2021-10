Hannover

Der Unfallatlas 2020 gewährt einen Einblick, wo es im Straßenverkehr besonders gefährlich ist. Die interaktive Karte zeigt, auf welchen zehn Kreuzungen in Hannover es am häufigsten Unfälle mit Verletzten gibt. Auch die Corona-Pandemie mit Lockdowns und Homeoffice hat die sonst ziemlich eindeutige Reihenfolge mächtig durcheinander gewirbelt. Einstige Schwerpunkte tauchen gar nicht mehr auf, dafür rückt eine Hauptverkehrsstraße gleich dreimal in den Fokus.

Platz 10: Der Deisterkreisel

Der Deisterkreisel belegt den zehnten Platz der unfallträchtigsten Verkehrsknotenpunkte Hannovers. Der Unfallatlas 2020 weist dort 8 Unfälle aus, allesamt mit Leichtverletzten. Alle Kollisionen geschahen unter Beteiligung von Autos, in einem Fall war noch ein Kraftrad – also mindestens ein Mofa – involviert. 2018 landete der Deisterplatz mit 13 Unfällen noch auf dem fünften Rang, 2019 verzeichnete der Unfallatlas immerhin elf Zusammenstöße.

Platz 9: Kreuzung Vahrenwalder Straße/Dragonerstraße

Auf der vielbefahrenen Kreuzung Vahrenwalder Straße/Dragonerstraße kommt es immer wieder zu Unfällen. Das beschert der Hauptverkehrsstraße mit Platz 9 auch den ersten von drei Einträgen in der Jahresliste. 2020 krachte es dort 9 Mal. Bei drei Unfällen gab es Schwerverletzte: Bei einem erfasste ein Auto ein Fahrrad, außerdem prallten ein Rad und ein Fußgänger sowie ein Wagen und ein Passant zusammen. Kollisionen mit einer Stadtbahn wie etwa im September dieses Jahres gab es keine.

Platz 8: Königsworther Platz

Die weitläufige Kreuzung ist seit jeher ein Unfallschwerpunkt. Allerdings zeigen sich deutlich die Corona-Auswirkungen: 2020 registrierte der Unfallatlas bloß 10 Kollisionen, davon neun mit Autos und nur eine mit Fahrrad – in dem Fall sogar ohne weitere Beteiligte. 2017 führte der Bereich die Liste noch mit Abstand an (26 Unfälle), 2019 gab es 16 Kollisionen.

Platz 7: Vahrenwalder Straße/Niedersachsenring

Der zweite Eintrag für die Vahrenwalder Straße. An der Kreuzung zum Niedersachsenring ereigneten sich 10 Zusammenstöße. Darunter ist auch die Kollision eines Streifenwagens mit einem Mercedes im April 2020 mit vier Verletzten. Es traf aber auch in drei Fällen Radfahrer. Zwei Fußgänger erlitten ihre Verletzungen durch Kollisionen mit Autos. Drei weitere Unfälle werden mit Beteiligung von „Sonstige“ geführt – etwa mit Stadtbahnen.

Platz 6: Clevertor

Auf der Kreuzung von Goethestraße, Leibnizufer und Brühlstraße gab es 2020 ebenfalls 10 Unfälle – allerdings mit deutlich mehr involvierten Radfahrenden. Gleich fünf Mal wurden Radler verletzt, einer sogar alleinbeteiligt schwer. Bei drei weiteren Zusammenstößen wurden Radfahrer von Autos erfasst. 2019 waren es in dem Bereich sogar elf Unfälle, im Jahr davor allerdings bloß vier.

Platz 5: Ricklinger Kreisel

11 Unfälle, alle mit Leichtverletzten: Das ist die Bilanz für den Ricklinger Kreisel. In zehn Fällen waren Autos beteiligt, in einem davon erfasste ein Wagen einen Fußgänger. Außerdem baute ein Motorrad einen Unfall. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Platz im Unfallatlas deutlich nach vorne gewandert: 2019 gab es lediglich drei Zusammenstöße – zwei Mal mit Motorrädern und ein Mal mit einem Auto.

Vier tödliche Unfälle 2020 Trotz insgesamt 114 Kollisionen an Hannovers zehn unfallträchtigsten Kreuzungen starb dort 2020 kein Mensch. Gleichwohl gab es vergangenes Jahr vier tödliche Unfälle. Die Bereiche sind allerdings nicht als Unfallschwerpunkte zu werten, da es dort nur vereinzelt zu Zusammenstößen kam. Am 7. Mai prallte ein Lkw-Fahrer (55) auf der Autobahn 2 Richtung Berlin am Dreieck Hannover-West ins Heck eines vor ihm stehenden Sattelzugs. Der Mann hatte das Stauende zu spät bemerkt und erlitt tödliche Verletzungen. Der 29-Jährige im anderen Lkw blieb unverletzt. Am 13. August erfasste ein 62-jähriger einen Radler auf der Schloßwender Straße neben der Christuskirche. Der 58-Jährige starb wenig später im Krankenhaus. Der Mann soll bei Rot über die Straße geradelt sein, als der Opel Richtung Arndtstraße unterwegs war. Am 29. Oktober kam ein Golf-Fahrer zwischen Ronnenberg und Hannover-Wettbergen ums Leben. Der Mann prallte abends auf der Hamelner Chaussee (B217) nahe der Stadtgrenze frontal gegen einen Baum. Trotz Reanimationsversuchen verstarb das Opfer am Unfallort. Am 23. Dezember starb an der Anderter Straße ein Radfahrer, nachdem er von einem abbiegenden Lkw erfasst und mitgeschleift wurde. Bei dem 73-Jährigen handelte es sich um den bundesweit bekannten „Flitzer“ Ernst W. alias „Ernie“. Der Fernfahrer hatte den Unfall zunächst gar nicht bemerkt, andere Verkehrsteilnehmer bewegten ihn zum anhalten.

Platz 4: Weidetorkreisel

Der große Kreisverkehr unter dem Messeschnellweg kommt ebenfalls auf 11 Zusammenstöße mit Leichtverletzten (2019: 9). Wenig überraschend waren zehn Mal Autos beteiligt, dazu in zwei Fällen Radfahrende – einer davon mit Pkw-Beteiligung. Im Zuge des geplanten Umbaus des Kreisels wegen der maroden Brücke fordert der ADFC entsprechend, den vielbefahrenen Bereich besser an Radfahrerbedürfnisse anzupassen.

Platz 3: Kreuzung Vahrenwalder Straße/Hamburger Allee/Arndtstraße

Mit ihrem dritten und letzten Eintrag landet die Vahrenwalder Straße unter den drei gefährlichsten Kreuzungen der Stadt. Der Unfallatlas 2020 verzeichnet am Übergang zur Hamburger Allee und Arndtstraße 12 Unfälle. Die Mehrzahl (9) ereignete sich mit Autos, darunter zwei Mal mit Schwerverletzten. Obendrein gab es vier Fahrradunfälle, nur einer davon ohne Pkw-Beteiligung. Doch Corona macht sich auch hier bemerkbar: 2019 waren es noch 16 Zusammenstöße.

Platz 2: Kreuzung Schiffgraben/Berliner Allee

Anderthalb Kilometer entfernt liegt die zweitgefährlichste Kreuzung: die vom Schiffgraben und Berliner Allee. 14 Mal krachte es dort im vergangenen Jahr. Zwölf davon ereigneten sich zwischen Autos, aber in fünf Fällen erfasste ein Wagen auch Radfahrer – bei einem dieser Zusammenstöße gab es mindestens einen Schwerverletzten.

Platz 1: Friederikenplatz

Der Friederikenplatz belegt mit seinen viele Spuren und Überwegen Platz 1 bei den unfallträchtigsten Kreuzungen. 19 Zusammenstöße listet der Unfallatlas 2020 des Statistischen Bundesamtes, darunter einer mit Schwerverletzten zwischen Auto und Fahrrad. Der Bereich ist gleichzeitig mit zwölf Radlerunfällen der gefährlichste in diesem Segment. Wird der Friederikenplatz zudem mittig geteilt, zeigt sich: Der Bereich Richtung Karmarschstraße ist mit 14 Unfällen deutlich gefährlicher als der zum Leibnizufer (5).

Von Peer Hellerling