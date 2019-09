Hannover

Ein bislang unbekannter Transporterfahrer hat am Donnerstagmittag auf der sogenannten Papageienbrücke am Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg eine elfjährige Schülerin angefahren, ist anschließend über den Fuß des gestürzten Mädchens gerollt und dann unerkannt weitergefahren, ohne sich um das Kind zu kümmern. Laut Polizei wurde die Elfjährige dabei leicht verletzt. Weil eine umgehend eingeleitete Fahndung erfolglos verlief, suchen die Ermittler nun dringend nach Zeugen, die Hinweise zu dem Transporter sowie dem Fahrer geben können.

Sprinter mit gelb-orangefarbener Lackierung

Laut Polizei werden der Fahrer und Beifahrer eines Sprinters oder Crafters mit gelb-orangefarbener Lackierung und weißer Beschriftung gesucht. Der Wagen hat nach Zeugenangaben an den hinteren Ladetüren keine Fenster und ist mit einem Dachgepäckträger ausgestattet.

Transporter fährt Richtung Kanu-Club weiter

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Elfjährige gegen 11.45 Uhr mit ihrer Schulklasse am Maschsee unterwegs. Laut Polizei fuhr der Transporter auf der Papageienbrücke an der Fahrradgruppe vorbei. Dabei erfasste der Wagen die Elfjährige mit dem Außenspiegel, brachte das Kind zu Fall und fuhr über den rechten Fuß der gestürzten Schülerin. Der Fahrer setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Kanu-Club fort ohne anzuhalten. Eine sofort eingeleitete Fahndung der alarmierten Polizei verlief erfolglos. Die leicht verletzte Schülerin wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Transporter oder den beiden männlichen Insassen geben können. Es wird wegen Unfallflucht ermittelt. Hinweise werden unter Telefon (05 11) 1 09 18 88 entgegengenommen.

Auf der Papageienbrücke hat der Transporter das Kind angefahren. Quelle: Screenshot: Google Maps

Von Ingo Rodriguez