Hannover

Der Fahrer eines silbernen Opel hat in der Nacht zu Sonnabend in Linden-Mitte beinahe einen Zusammenstoß mit einem Linienbus verursacht und ist anschließend geflüchtet. Der Busfahrer konnte die Kollision nur durch eine Vollbremsung verhindern. Dabei verletzte sich ein Fahrgast leicht.

Der Bus der Linie 120 war gegen 0.20 Uhr auf der Davenstedter Straße stadtauswärts unterwegs. An der Einmündung der Straße Am Lindener Hafen fuhr der Busfahrer mit seinem Fahrzeug bei Grün in die Kreuzung. Gleichzeitig kam der silberne Opel aus der Straße Am Lindener Hafen, obwohl der Fahrer an der für ihn geltenden roten Ampel hätte halten müssen.

Der Busfahrer konnte nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichen nach links den Zusammenprall mit dem Opel verhindern. Dabei stürzte ein 22-jähriger Fahrgast in dem Bus und erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrer des Opel setzte seinen Weg in Richtung des Bauwegs fort, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Ein Rettungswagen brachte den verletzten 22-Jährigen in eine Klinik. Die übrigen Fahrgäste und der Busfahrer blieben unversehrt.

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Unfall. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion West unter (0511) 1 09 39 20 entgegen. Es liegt allerdings weder eine Beschreibung des Fahrers noch das genaue Kennzeichen vor. Möglicherweise handelt es sich bei dem Opel um einen Meriva mit hannoverschem Kennzeichen.

Von tm