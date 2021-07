Hannover/Lofer

Ein 34-jähriger Segelflieger aus Hannover hat eine schwere Bruchlandung in Lofer im Salzburger Land verletzt überlebt. Das Flugzeug zerbrach bei einer Notlandung in mehrere Teile, wie die österreichische Polizei am Sonntag berichtete.

Der 34-Jährige weilte bei einem sogenannten Ka-6-Treffen in Unterwössen am Chiemsee. Ka 6, das ist ein Einsitzer, vornehmlich in reiner Holzbauweise. „Das ist ein Hochleistungssegelflugzeug aus den 1960er-Jahren“, erzählte Michael Liebisch. Er ist Vorsitzender der Luftsportgemeinschaft Goslar, bei der der 34-Jährige Mitglied ist.

Pilot entscheidet sich für Notlandung

Der Hannoveraner war am Samstag am Chiemsee in Bayern gestartet und wollte in Richtung Zell am See und wieder retour fliegen. In den Abendstunden verlor er im Grenzgebiet zwischen Waidring (Tirol) und Lofer stark an Thermik und wollte notlanden. Sein Flieger setzte offenbar zu steil auf und zerbrach in mehrere Teile, berichtete die Polizei.

Allerdings, so betont Liebisch, sei dies keine Bruchlandung, sondern eine sogenannte missglückte Außenlandung. „Das ist ein normaler Vorgang, wenn man sich vom Landeplatz entfernt.“ Und er fügt hinzu: „Da steckt immer eine gewisse Gefahr drin.“

Retter fanden den Piloten in seinem zerstörten Flieger sitzend und ansprechbar an. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Salzburg gebracht. „Ihm geht es den Umständen entsprechend gut“, wusste Liebisch.

Von Christoph Hage/dpa