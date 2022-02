Hannover

„Er ist blitzgescheit.“ – „Ein hochintelligenter Mensch.“ – „Ich habe sein Buch zur Makroökonomik gelesen und war sofort begeistert.“ – „Er hat eine hohe Überzeugungskraft.“ – „Ich habe noch nie jemanden erlebt, dessen Gehirn besser funktioniert.“ – „Ein kluger, schnell denkender Mann, eigentlich brauchen wir solche Leute.“

All diese Einschätzungen, alle in den vergangenen Tagen geäußert von Weggefährten wie Kritikern, beziehen sich auf einen Menschen, der über Jahrzehnte zu den klügsten Köpfen der Republik gezählt wurde. Inzwischen jedoch polarisiert er wie kaum ein Zweiter. Die Rede ist von Prof. Dr. Stefan Homburg. Der Leibniz-Uni-Professor. Der Corona-Querkopf. Unter Impfgegnern gilt er als Lichtgestalt. Viele andere fragen sich, wie es kommen konnte, dass ein so intelligenter Mann so dumme Dinge sagen kann – etwa, dass wir uns in einer Situation wie 1933 befänden.

Humbug? Grafitto-Protest gegen den Professor mit den steilen Thesen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Der Ökonom und Finanzwissenschaftler Stefan Homburg wurde 1961 in Hellersen bei Lüdenscheid im Sauerland geboren. Er ist seit 1990 Professor, ab 1997 lehrte er an der Leibniz-Universität, seit 2021 ist er im Ruhestand. Aber schon 2020 hat er sich einen Namen als Corona-Maßnahmen-Gegner gemacht, etwa dadurch, dass er den ersten Lockdown für unnötig erklärte. Seitdem twittert er gegen die staatlichen Pandemiemaßnahmen und wird auf Demos gesehen.

Das hat seiner Reputation nicht genützt. Auf einem Fußweg neben der Uni tauchte im Mai 2020 ein Graffito auf: „Prof. Dr. Humbug.“ Für manche ist Homburg heutzutage nur noch ein Schwurbler.

Bewunderungswürdige Karriere

Stimmt das? Das Einfachste wäre, ihn zu fragen. Aber Stefan Homburg, der Medien auch als Politikberater früher gerne Rede und Antwort stand, ist für die HAZ nicht zu sprechen. Was vielleicht daran liegt, dass diese Zeitung zuletzt kritisch über ihn berichtet hat. Jedenfalls haben weder drei Mails der HAZ mit der Bitte um ein Gespräch noch drei Anrufe bei seiner privaten Steuerberatungspraxis zu irgendwas geführt, nicht mal zu einer Absage. Also reden wir ersatzweise mit Weggefährten und Kritikern. Und mit einem Vorgesetzten.

Stefan Homburgs Karriere war bewunderungswürdig. Sein erstes Buch schrieb er zusammen mit seinem Doktorvater bereits im dritten Semester an der Uni Köln, den Doktor baute er selbstredend summa cum laude. Seine Publikationsliste ist lang, seine Vorlesungen waren voll.

Zu Gast bei der AfD: Stefan Homburg 2015 auf dem AfD-Bundesparteitag in Bremen. Quelle: Ingo Wagner/dpa

Homburg hat Parteien in Finanz- und Wirtschaftsfragen beraten, war mehrfach zu Anhörungen im Bundestag geladen, war Mitglied verschiedener staatlicher Beiräte und Kommissionen. Als Christian Wulff noch niedersächsischer CDU-Ministerpräsident war, wollte er Stefan Homburg zum Wissenschaftsminister machen, daraus wurde aber nichts. Homburg hat bis 2018 das Unternehmen Rossmann beraten, von 2005 bis April 2021 war er Berater des Aufsichtsrats der Muttergesellschaft der VGH-Versicherung.

Er war also jemand von Bedeutung. Doch das Ansehen des brillanten Wissenschaftlers bekam Risse, als er begann, sich gegen eine Politik auszusprechen, die vielleicht nicht auf der reinen ökonomischen Lehre, jedoch auf einem politisch-gesellschaftlichen Konsens beruhte: Schon 1997 hatte Homburg sich im „Handelsblatt“ gegen den Euro gewandt. In der Finanzkrise kritisierte er Bankenrettung und staatliche Konjunkturprogramme, sagte 2009 sogar, er könne „keine Krise erkennen“.

Prognosen trafen nicht ein

2012 bezeichnete Homburg den europäischen Rettungsschirm zur Stützung überschuldeter EU-Staaten wie damals Griechenland als „evident verfassungswidrig“. Homburg galt auch als Unterstützer der AfD, als sie noch nur als Anti-Euro-Partei auftrat, aber dabei blieb es nicht: 2015 hielt er auf einem AfD-Bundesparteitag eine Rede.

Wir sprechen mit Johann-Matthias Graf von der Schulenburg, emeritierter Professor am Institut für Versicherungsbetriebslehre. Er bescheinigt Homburg, „angstfrei“ zu sein, und als Dekan der Wirtschaftswissenschaften sei er ein „Glücksfall“ für die Fakultät gewesen. Graf von der Schulenburg sieht aber auch, dass Homburg mit seinen Vorhersagen durchaus nicht immer recht behielt: Weder hat sich seine Prognose, der Euro habe „keine Überlebenschance“, bewahrheitet, noch ist die Politik in der EU-Schuldenkrise gescheitert: „Die Katastrophe wurde verhindert“, sagt von der Schulenburg.

Gekränkter Professor

Ein Ökonom, der bei Homburg seine Doktorarbeit geschrieben hat, aber seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, vermutet, dass dieses Sichvergaloppieren bei Homburg mit der Corona-Krise zugenommen habe. Mitte der Neunziger sei Homburg ein faszinierender junger Professor gewesen, jetzt sei er „ganz entfernt von allem“.

Der Ökonom hat mitbekommen, dass Homburg nach einer Anhörung in Berlin gekränkt war, weil ihm die Politiker dort „nicht zugehört“ hätten. Homburg habe sich zudem oft mit anderen zerstritten, auch mit Kollegen. Einmal hatte sich der Ökonom auf eine Stelle beworben, und als klar wurde, dass er bei Homburg promoviert hatte, lautete die Reaktion: „O weia.“

„Er hasst Obrigkeit“

Malte Sandner arbeitet an einem wissenschaftlichen Institut in Nürnberg. Zuvor war er jahrelang wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Stefan Homburg, bis 2016. Sandner lobt den Professor als „immer fair“ und „bei Stellenverlängerungen sehr zuverlässig“. Allerdings: „Seine Thesen waren damals schon steil, und er hatte wenig Sinn dafür, dass andere Menschen andere Positionen haben.“ Sandner sagt zudem, Homburg sei „radikalliberal“: „Er verachtet es, wenn jemand sagt: Du musst eine Maske tragen. Er entscheidet selbst, ob er eine Maske trägt. Er hasst Obrigkeiten.“

Wir sprechen mit einem Mann, der sich als Freund von Stefan Homburg bezeichnet. Er schildert ihn als „guten Ratgeber“ und „hilfsbereit“. Der Freund sagt, er habe Homburg von den AfD-Kontakten abgeraten, aber der Wissenschaftler verstehe sich als jemand, der mit jedem rede, der seinen Rat wolle. Auf der anderen Seite leide er, wenn er „nicht gehört“ werde.

Die Entwicklung, die das Denken des Professors in Bezug auf Corona genommen hat, nennt der Freund „traurig“. Homburg sei im Übrigen „tief verletzt“, dass in der Öffentlichkeit der Eindruck entstanden sei, er sei von der Uni wegen seiner Corona-Äußerungen in den Ruhestand geschickt worden. Tatsächlich habe Homburg schon immer geplant, von 60 an etwas anderes zu machen, und das habe er auch so in die Wege geleitet – Homburg beschreibt das selbst auf seiner Homepage.

Dann überschnitten sich aber diese Planung, der Unmut über Homburgs Gleichsetzung von Deutschland heute und Nazi-Deutschland 1933 und die Distanzierung sämtlicher relevanter Hochschulgremien von diesen Äußerungen mit der tatsächlichen Versetzung in den Ruhestand – ein sachlicher Zusammenhang existiert nicht.

„Da kommen wir nicht ran“: Uni-Präsident Volker Epping. Quelle: Christian Behrens

Den 1933-Vergleich nennt Hannovers Uni-Präsident Volker Epping „in jeglicher Hinsicht indiskutabel“. Und er erläutert noch einmal geduldig, warum niemand Homburg davon abhalten kann, sich auf Demos oder bei Twitter vor seinen 65.000 Followern als Professor der Leibniz-Universität Hannover zu bezeichnen – weil er das nämlich sei, trotz Pensionierung.

Professoren im Ruhestand seien nicht mehr Mitglied, aber rechtlich im Sinne des Niedersächsischen Hochschulgesetzes immer noch Angehörige der Uni, erklärt der Jurist Epping. Sie könnten Vorlesungen halten und Prüfungen abnehmen. Solange das, was Homburg sagt, von der Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit gedeckt sei, „ist dies hinzunehmen, auch wenn wir seine Positionen nicht teilen“.

Uni hat keine Handhabe

Es wird deutlich, dass der Präsident die einschlägigen Gesetze und Bestimmungen kleinteilig durchgearbeitet hat. Epping ist zwar nach wie vor Homburgs Dienstvorgesetzter. Um sein Verhalten zu ahnden, sprich: ihm entweder die Bezüge zu kürzen oder ihn aus dem Beamtenverhältnis zu entfernen, müsse Homburg sich aber schon „Gravierendes“ leisten, Volksverhetzung etwa.

Wir reden mit Christian Siemering. Er ist 35, promovierter wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni, hat bis vergangenes Jahr mit Stefan Homburg auf demselben Flur gesessen. Siemering hat nicht bei Homburg studiert, nur einmal eine Vorlesung besucht. Er dürfte einer der schärfsten Kritiker des Professors auf Twitter sein.

Scharfer Homburg-Kritiker: Christian Siemering. Quelle: Christian Behrens

In der sozialwissenschaftlichen Fachzeitschrift „Ordo“ veröffentlichte Siemering 2021 einen langen Aufsatz, in dem er Homburgs Corona-Thesen als „oft nicht hinreichend belegt oder fehlerhaft“ vorführt: Mal ignoriere Homburg Studien, die seinen Ansichten widersprächen, mal vernachlässige er medizinische Tatsachen zu PCR-Tests oder Masken. So verwies Homburg in einem Tweet auf 42 wissenschaftliche Quellen, die von der Nutzlosigkeit von Masken in der Coronakrise sprächen.

Homburg greift zu Studien ohne Corona-Bezug

Siemering schreibt, dass sich viele dieser Studien gar nicht auf Corona oder auf Menschen mit speziellen Vorerkrankungen bezögen und in einer Pandemie sehr wohl Masken empfehlen würden. Er wirft Homburg einseitige Interpretationen vor – und dass er, völlig unwissenschaftlich, seine Thesen als Tatsachen darstelle. „Manipulativ“ sei Homburg, sagt Siemering: „Er hetzt mittlerweile.“

Homburg hat den 35-Jährigen auf Twitter gesperrt, Siemering kann dem Professor nicht mehr direkt antworten. Homburg hat auch Studenten, die Protestbriefe gegen sein Corona-Gebaren auf ein Studienportal hochgeladen hatten, von Vorlesungen ausgeschlossen. Er hat dem „Tagesspiegel“ ein Interview gegeben, aber als er merkte, dass das Blatt ihn nicht nur wörtlich zitieren wollte, die Veröffentlichung verboten. Offenbar mag er keinen Diskurs mehr, sondern nur noch Applaus.

„Eins auf die Fresse“: Stefan Homburg geht bei einer Demo einen Fotografen an. Quelle: Screenshot: Marco Kemp

In den Gesprächen über Homburg entsteht das Bild eines Mannes, der abhängig ist von Aufmerksamkeit. Ein Interviewpartner sagt: „Er hält sich für klüger als alle anderen.“ Mehr als einmal fällt, wenn es um die Wesenszüge von Homburg geht, der Begriff „Narzissmus“.

Im Reich der Corona-Skeptiker gilt Homburg als kluger Kopf

Vielleicht fehlte ihm, nachdem ihm die Politik wegen der AfD-Auftritte und wegen des Euro-Verteufelns nicht mehr zuhören wollte, das öffentliche Echo, und da kam Corona gerade recht. Im Reich der Corona-Skeptiker gilt er als kluger, kühler, zivilisierter Kopf.

Zivilisiert? Im September 2021 ging Homburg bei einer Anti-Corona-Maßnahmen-Demo aggressiv auf einen Fotografen zu, und als der ihn mit ausgestrecktem Arm auf Abstand halten wollte, schnappte der Professor: „Fasst du mich an? Wer mich anfasst, der kriegt gleich so eins auf die Fresse.“

Von Bert Strebe