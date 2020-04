Hannover

Ein Autofahrer hat am Donnerstagabend einen Radler in Hannover erfasst. Der 30-Jährige erlitt dadurch schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei hatte der Radfahrer offenbar die Nienburger Straße nahe der Universität an einer Bedarfsampel überquert, ohne auf die Grünphase zu warten.

Der Unfall ereignete sich gegen 19 Uhr nahe der Stadtbahnhaltestelle Leibniz-Universität, der 63-jährige Audi-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der 30-Jährige auf seinem Klappfaltrad und der A 4 prallten zusammen, der Radler stürzte und erlitt schwere Kopfverletzungen. Der Rettungsdienst musste den Mann zur stationären Behandlung in eine Klinik bringen. Den Schaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 1100 Euro.

Von Peer Hellerling