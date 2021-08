Hannover

Die Inzidenzen steigen, aber auch die Impfquote. An Hannovers Hochschulen besteht deshalb die Hoffnung, dass die Studierenden im Wintersemester 2021/22 trotz Corona in Hörsäle und Seminarräume zurückkehren dürfen. Drei Semester Studium auf Distanz haben sie inzwischen hinter sich.

„Wir merken natürlich, dass es für die Studierenden schwieriger wird, je länger dieser Zustand andauert. Damit steigt die Gefahr, dass sich das Studium verlängert oder sogar aufgegeben wird“, sagt Josef von Helden, Präsident der Hochschule Hannover (HsH).

Vorbereitung für Präsenzstudium läuft

Die Leibniz-Universität bereitet alles für das Präsenzstudium vor, die Planungen zur Raumbelegung laufen. Auch die HsH hat ihren Studierenden angekündigt, dass sie eine Unterkunft in Hannover brauchen. Etliche haben die Phase des Online-Studiums in ihren Heimatorten verbracht. „Es ist dringend, dass wir wieder zur Präsenz-Lehre kommen“, sagt von Helden.

Knackpunkt: Die Mindestabstandsregel

Ob das tatsächlich klappt, hängt aber von der Pandemieentwicklung und den politischen Vorgaben ab. Bleibt es bei 1,5 Metern Abstand, reichen die Raumgrößen nicht aus. „Unser Wunsch ist natürlich die Präsenz. Aber wenn wir weiter Abstand halten müssen, bekommen wir wieder ein Online-Semester“, erklärt Uni-Sprecherin Mechtild von Münchhausen. In diesem Fall wären Vor-Ort-Veranstaltungen vor allem auf die Erstsemester sowie Studierende in Labor- und Sportpraktika beschränkt. Ähnlich liefe es dann an der HsH.

Masken für alle?

Ein Hybrid-Modell mit einem Wechsel von Online- und Präsenzveranstaltungen schließt von Münchhausen an der Leibniz-Uni aus. Wenn Studierende eine Vorlesung online verfolgen und im Anschluss in ein Seminar vor Ort gehen wollen, klappe das nicht. „Wir haben nicht so viel Platz, dass große Gruppen an der Uni online gehen und dann fußläufig in ihren Kurs.“

Die HsH plant mit mehreren Szenarien, eines davon Präsenz mit Hygienemaßnahmen. „Denkbar ist, dass alle Masken tragen, wenn sich Abstände nicht einhalten lassen“, sagt Präsident von Helden. Eine Variante, die aktuell bundesweit diskutiert wird: Geimpfte, Genesene und Getestete dürfen in die Hochschulen kommen.

Studieren für Geimpfte, Genesene und Getestete?

Von Helden kann sich diese 3G-Regelung gut vorstellen. „Allerdings können wir nicht alle kontrollieren, wenn wir die Hochschule flächendeckend wieder öffnen.“ Wie die Leibniz-Uni hat die HsH zahlreiche Gebäude mit einer Vielzahl von Eingängen. In Vorlesungen und Seminaren treffen Studierende in wechselnder Kombination aufeinander. „Möglich wäre, dass Studierende bei Anfrage einen Nachweis vorlegen. Wir müssten auf ihre Eigenverantwortung setzen.“

Schulbetrieb als Beispiel

Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat sich kürzlich für das „Studium vor Ort“ als Regelfall im Wintersemester 2021/22 ausgesprochen. Angesichts der Impfmöglichkeit für die Erwachsenen sei die Online-Lehre nicht mehr erforderlich. Was im Schulbetrieb mit überwiegend ungeimpften Kindern gängig ist, müsse dann auch für die Hochschulen gelten: Eine Ausnahme vom Mindestabstand von 1,5 Metern.

„Nach drei Digitalsemestern müssen wir unsere Studierenden in die Hochschulen zurückholen“, mahnte KMK-Vizepräsidentin Karin Prien. Das Studium sei für die meisten Studierenden eine prägende Lebensphase, die mit neuen Freundschaften und persönlicher Weiterentwicklung einhergehe. „Dazu gehört zwangsläufig das Lernen, Diskutieren und Forschen in Präsenz.“

