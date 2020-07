Hannover

Das Land Niedersachsen schafft zehn neue Stellen für Digitalisierungsprofessuren, davon allein sieben in Hannover. Fünf dieser neuen, zusätzlichen Professuren gehen an die Leibniz-Universität, zwei weitere an die Medizinische Hochschule Hannover (MHH), wie Wissenschaftsminister Björn Thümler ( CDU) jetzt mitteilte. Die drei restlichen Professuren werden an der TU Braunschweig angesiedelt.

Thümler setzt auf Nachwuchskräfte

An der MHH sollen die beiden neuen Professoren unter anderem digitale Entwicklungen im Bereich der Bioinformatik vorantreiben, dort ist auch der Aufbau eines entsprechenden Studiengangs geplant. An der Leibniz-Uni geht es unter anderem um die Bereiche Datenschutz, künstliche Intelligenz und den Ausbau des Studiengangs Informatik.

„Wir setzen auf Nachwuchskräfte“, sagte Thümler bei der Vorstellung der Pläne. Es sei eher schwierig, Wissenschaftler aus den USA oder aus Großbritannien nach Niedersachsen zu locken. Im vergangenen November hatte das Land bereits 40 Digitalisierungsprofessuren an acht Hochschulen vergeben. Vom kommenden Jahr an stellt das Land für die dann insgesamt 50 Professoren insgesamt 8,8 Millionen Euro zur Verfügung.

Minister erwartet Dynamik

Thümler verspricht sich von der Initiative eine starke Dynamik in Form neuer Studienangebote. Begleitet wird die Einrichtung der Professuren mit Millionenzuschüssen für weitere Stellen von wissenschaftlichen Mitarbeitern sowie für die Infrastruktur. Neben der jährlichen Unterstützung von 8,8 Millionen Euro werden einmalig 42 Millionen Euro für die Digitalisierungsprofessuren bereitgestellt. „Wir wollen den Wettbewerb um die besten Kräfte mit gewichtigen Argumenten untermauern“, sagte Thümler zur Begründung. Weitere 2,5 Millionen sind für die verbesserte Digitalisierung bei der Ausbildung der Studenten vorgesehen.

Die Landesregierung wolle die Digitalisierung und die Entwicklung künstlicher Intelligenz voranbringen. „Das ist in Niedersachsen nicht nur eine Sprechblase“, sagte der Wissenschaftsminister. Und dafür seien ausreichend Fachkräfte nötig. Außerdem gehe es darum, die Bürger auf den Weg in die Digitalisierung mitzunehmen.

Von Mathias Klein