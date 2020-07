Hannover

Auf warmes Essen in der Mensa können die meisten Studenten erst im Herbst wieder hoffen. Das Studentenwerk Hannover hat den Betrieb in der Corona-Zeit stark heruntergefahren, aktuell sind nur vier von 14 Mensen an den Hochschulen geöffnet. Der Grund: Die Studenten dürfen Hochschulgebäude nicht oder nur sehr eingeschränkt betreten und lernen weiter online, Dozenten arbeiten im Homeoffice.

„Wir haben anfangs probeweise die Cafeteria im Designcenter an der Expo-Plaza geöffnet. Doch es kam niemand“, berichtet Eberhard Hoffmann, Geschäftsführer des Studentenwerks Hannover. Mit den Hochschulleitungen und den Studentenvertretungen ist das eingeschränkte Angebot abgestimmt. Aktuell bieten nur die TiHo-Mensa am Bünteweg, die Contine am Conti-Campus, die Mensa in Garbsen und die Sprengelstube im Hauptgebäude der Leibniz-Universität Essen an – teils auch einfach zum Mitnehmen. Mitarbeiter in der Hauptmensa am Schneiderberg produzieren die Mahlzeiten, die Speisesäle bleiben dort aber geschlossen.

Mensa schließt Standorte – Mitarbeiter in Kurzarbeit

Für die Mensa-Mitarbeiter bringt das Unsicherheit mit sich. 200 der 220 Beschäftigten sind aufgrund der weggefallenen Nachfrage seit Mitte März in Kurzarbeit. Nur Betriebsleiter und Techniker arbeiten durch, um die Küchen funktionsfähig zu halten. Für die Arbeit in den geöffneten Mensen kehren Köche und Kantinenkräfte im Wechsel aus der Kurzarbeit zurück.

„Die meisten Mitarbeiter liegen in den untersten Entgeltgruppen und arbeiten außerdem oft in Teilzeit“, sagt Hoffmann. Das Studentenwerk hat das Kurzarbeitergeld drei Monate lang auf 100 Prozent aufgestockt, ab August reduziert sich das gemäß des dann gültigen Tarifvertrags auf 90 Prozent.

Wiedereröffnung zum Wintersemester geplant

In anderen Jahren geben Hannovers Mensen im Juli im Schnitt 12.000 Essen täglich aus. Vergangenen Donnerstag verkauften sie zusammen 870 Mahlzeiten. Der Umsatz lag bei 3467 Euro. Normal sind rund 33.000 Euro Umsatz am Tag.

Hoffmann strebt an, die Mensen in Absprache mit den Hochschulen zum Wintersemester am 12. Oktober wieder zu öffnen. Allerdings wird das Studium voraussichtlich auch dann überwiegend online laufen. Die geräumige Hauptmensa wird außerdem bis kurz vorher für Klausuren aus dem Sommersemester benötigt, damit Studenten ihre Prüfungen mit dem notwendigen Abstand schreiben können.

Kein Leerstand in Wohnheimen

Weniger Probleme bereiten dem Studentenwerk die Wohnheime. In Hannover kam es quasi nicht zu Leerständen. „Im März und April hatten wir je 100 Auszüge, die wir binnen einer Woche auffüllen konnten“, berichtet Hoffmann. Er rechnet für Herbst mit Vollauslastung, obwohl dann ein neues Haus mit 180 Plätzen in Herrenhausen eröffnet. „Es zeigt sich in dieser Krise noch deutlicher, dass wir in Hannover wirklich ein unzureichendes Angebot haben.“

Dennoch bestehen für das Wintersemester Unsicherheiten: In Niedersachsen haben dieses Jahr wegen der Verlängerung der Schulzeit am Gymnasium nur wenige Schüler Abitur gemacht. Außerdem ist damit zu rechnen, dass wegen der Pandemie weniger ausländische Studenten nach Hannover kommen.

Von Bärbel Hilbig