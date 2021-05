Hannover

Weiterer Paukenschlag beim Presse Club Hannover: Nach dem Streit zwischen Clubchef Jürgen Köster und Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) haben am Freitagabend fünf von nominell neun Vorstandsmitgliedern der Sir-Hugh-Carlton-Greene-Stiftung des Presse Club ihren Rücktritt erklärt, darunter auch der Vorsitzende Hans-Peter Trojek und der zweite Chefredakteur von ARD-aktuell, Helge Fuhst. Zwei weitere Mitglieder waren bereits Anfang des Jahres aus persönlichen Gründen zurückgetreten.

Die Greene-Stiftung wurde 2002 vom Presse Club gemeinsam mit der britischen Sendergruppe BBC gegründet, um junge Journalisten zu fördern. Die Stiftung vergibt jährlich Stipendien, um Reporterinnen und Reportern Auslandspraktika oder aufwendige Recherchen zu ermöglichen. Als Grund für den Gruppenrücktritt, der dem Presse-Club-Vorstand per E-Mail zugegangen war, geben die fünf Vorstandsmitglieder die „Entwicklung des Presse Club Hannover in den vergangenen Monaten und die öffentliche Diskussion darüber“ an.

Monatelanger Streit zwischen Köster und Onay

Damit verweisen die Absender auf einen monatelangen Streit zwischen Presse-Club-Chef Köster und Hannovers Oberbürgermeister Onay über eine von Köster geschriebene Kolumne. Darin hatte Köster über die Jagd in Hannovers Tiergarten geschrieben, um dann auf Onay überzuleiten („Die Schonzeit ist vorbei“), was dieser als schweren Missgriff und Aufruf zur Gewalt gegen ihn verstand. Der Aufforderung, sich bei Onay zu entschuldigen, kam Köster indes nach Ansicht vieler Kritiker nur halbherzig nach. Onay kündigte dem Presse Club daraufhin die Zusammenarbeit in einem wütenden Schreiben auf, gegen welches Köster wiederum mit einem Medienanwalt zu Felde zog und erreichte, dass der Oberbürgermeister das Schreiben in Teilen zurückzog. Aufgrund des Streits haben mehrere Fördermitglieder, darunter auch die Region Hannover, dem Presse Club die Unterstützung entzogen.

Presse-Club-Chef Köster teilte der HAZ am Sonntag auf Anfrage mit, er bedauere die Entwicklung in der Stiftung. „Ihr Vorstand hat eine bemerkenswerte Arbeit geleistet, für die wir im Presse Club sehr dankbar sind.“ Ein neuer Vorstand werde die erfolgreiche Arbeit der Stiftung fortsetzen. Dabei werde der Presse Club tatkräftige Unterstützung leisten.

Von Heiko Randermann