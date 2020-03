Uetze

Der junge Mann ist Ende 20, wohnt im Raum Uetze, hat einen technischen Beruf und ist dafür viel unterwegs. Beziehungsweise: Er war viel unterwegs. Im Moment sitzt er zu Hause. Quarantäne.

Am 28. Februar wurde der sogenannte Patient null im Raum Hannover identifiziert, der erste aus der Region, der sich mit Corona infiziert hatte. In der Folge verordnete das Gesundheitsamt der Region Isolation für Menschen, die mit Patient null in direktem Kontakt standen. Und vorsichtshalber wurden auch Kontakte von Kontakten zu häuslicher Quarantäne vergattert. Ein solcher Fall ist unser junger Mann, einer von rund 150 im Raum Uetze, einer von rund 300 in der Region.

Anruf vom Gesundheitsamt

Patient null ist Mitglied im Schützenverein und war – schon infiziert, aber noch nicht als infiziert erkannt – bei einem Schießabend. Bei diesem Treffen waren auch Menschen, die am 29. Februar beim Aufbau für den (dann abgesagten) Eltzer Dorfball mitgemacht hatten. Hier hat auch der junge Techniker mitgeholfen. Ein paar Tage später klingelte sein Telefon. Das Gesundheitsamt der Region Hannover war dran.

Nein, sagt der Mann, Angst habe er nicht empfunden bei oder nach dem Telefonat, er habe ja gewusst, dass er relativ nah an den Infizierten lebt. Nur manchmal gebe es so etwas wie ein leicht mulmiges Gefühl, so etwas wie ein Anflug von Sorge im Hinterkopf. Aber: „Ich habe ja keine Symptome.“ Unser Endzwanziger fühlt sich kerngesund, hat auch sonst nur alle zwei Jahre mal eine Erkältung.

Er hat dann aber schon mit medizinisch beschlagenen Freunden telefoniert und sich vergewissert, dass ihm – ohne Vorerkrankungen, ohne Immunschwäche – nichts drohe. „Ich mache mir jetzt nicht so einen Kopf drum“, sagt er und erzählt, dass sein Fall schon deswegen nicht ernst sein könne, weil er mit seiner Freundin in einer Wohnung lebe, sie aber nicht unter Quarantäne stehe.

Nicht mal getestet

Das hat ihn erst durchaus stutzig gemacht. Aber es entspricht den Regeln des Robert-Koch-Instituts: Infizierte und Erstkontakte und Zweitkontakte fallen unter die Quarantäneregelungen, weitere nicht mehr. Der Chef der Freundin hat ihr aber gesagt, sie solle in den 14 Tagen, für die die Quarantäne gelte, ruhig auch zu Hause bleiben. Sein eigener Chef, berichtet der Techniker, habe ihn erst für einen Verdachtsfall gehalten und musste beruhigt werden: keine Gefahr. Der junge Mann ist nicht mal auf das Virus getestet worden. Eine Krankschreibung hat er auch noch nicht in die Firma geschickt, er soll vom Amt eine Quarantänebescheinigung bekommen. „Die ist noch nicht da. Wahrscheinlich kommt sie erst, wenn die Quarantäne vorbei ist“, lacht er. „Die haben ja alle Hände voll zu tun. Ich ziehe den Hut vor denen.“ Was er hat, sind Telefonnummern vom Gesundheitsamt, für den Fall, dass was ist. Dass er doch zu husten anfängt oder Fieber bekommt.

Familie und Freunde haben Hilfe beim Einkaufen angeboten, sogar die Vermieterin – aber die Freundin kann ja einkaufen, wenn es nötig ist. Manche Bekannte haben besorgte Fragen gestellt. Doch negative Whatsapp-Nachrichten, wie der eine oder andere Infizierte in Uetze bekommen hat, sind nicht aufgelaufen.

Viel Netflix

Der junge Techniker und seine Freundin gehen meist abends eine Runde spazieren, damit ihnen die Decke nicht auf den Kopf fällt. Aber erst spät, „wenn die anderen schon vor dem Fernseher liegen“. Man hat ihnen gesagt, sie sollen direkte Kontakte vermeiden. Übrigens auch untereinander: Das Gesundheitsamt empfiehlt, zu unterschiedlichen Zeiten zu essen, sich in getrennten Räumen aufzuhalten. „Na ja“, sagt der Mann. Und wie ist so ein Quarantänealltag? Viel Netflix? „Ja, schon“, sagt er. Und Computerspiele. Man mache außerdem die Dinge, die sonst immer liegen blieben, Kleiderschrank ausmisten beispielsweise. Ansonsten gibt es ja auch noch die analogen Spiele: „Gerade gestern haben wir Mensch-ärgere-dich-nicht gespielt.“

Im Moment fühle sich alles noch ein bisschen nach Ferien an. Aber das Draußensein, sagt er, das vermisse er bereits. Von einem Zimmer ins andere und wieder zurück – der Flur, sagt der junge Mann, symbolisiere für ihn die Beschränkung auf die Wohnung.

Aber wenn nichts passiert, hat er es bald überstanden. Am Sonntag läuft seine Quarantänefrist ab.

Von Bert Strebe