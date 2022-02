Hannover

Große Fluchtbewegungen aus der Ukraine sind nach dem Angriff durch Russland längst in Gange. Bereits in kurzer Zeit ist auch in Hannover mit zahlreichen Flüchtlingen zu rechnen, die untergebracht werden müssen. „Wir sind darauf leider nicht gut vorbereitet“, warnt Wilfried Engelke, Fraktionschef der FDP im Rat. Bereits vor dem Ausbruch des Ukraine-Konfliktes habe die Stadt die Grenze ihrer Unterbringungsmöglichkeiten nahezu erreicht.

„Ärgerlich“ sei es, dass ausgerechnet jetzt wohl nicht mehr der Deutsche Pavillon als Notunterkunft zur Verfügung stehe, sagt Engelke. In einem Interessen-Bekundungsverfahren hat sich per Jury-Entscheid im Herbst 2021 die Bene-Stiftung durchgesetzt, die in dem Gebäude Kunst, Kultur, Gastronomie und Büros unterbringen will. 2015 hatte die Stadt dieses gekauft, um darin eine Notunterkunft für Flüchtlinge einzurichten. Allerdings scheint zumindest eine kurzfristige Reaktivierung nicht ausgeschlossen zu sein. Wie Politiker aus dem Rat berichten, wurde der Verkauf noch nicht formal vollzogen.

CDU: „Schauen, was auf dem Messegelände möglich ist“

„Wir müssen schauen, was auf dem Messegelände möglich ist“, sagt CDU-Fraktionschef Felix Semper. 2015 hatte die Stadt die Messehalle 21 für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt. Semper sieht diese vor einer „großen Herausforderung“. Kurzfristig werde es wohl „nur mit Notunterkünften gehen“, erklärt er.

Auch SPD-Fraktionschef Lars Kelich räumt ein, dass es schon vor dem Ukraine-Krieg schwierig gewesen sei, Flüchtlinge unterzubringen. Er ist sich aber sicher: „Wenn Menschen kommen, werden wir das schon hinbekommen“. Kelich will die Flüchtlinge allerdings „nicht in Zelten, sondern in festen Bauten unterbringen“. Notfalls müssten Räumlichkeiten bei Privatleuten angemietet werden. „An uns wird es nicht scheitern“, versichert der SPD-Mann.

FDP sieht „Herkulesaufgabe“ für die Stadt

FDP-Mann Engelke kann sich zumindest für den Übergang auch „mobile Einheiten“ vorstellen. Wichtig sei allerdings, dass auch diese einen gewissen Standard hätten und gut beheizt seien. „Die Stadt Hannover hat auch eine moralische Verpflichtung, dass sie hier Verantwortung übernimmt“, sagt Engelke. Allerdings sieht er „eine Herkulesaufgabe“ auf diese zukommen.

„Die Stadt muss aktiv werden“, fordert Grünen-Fraktionschefin Elisabeth Clausen-Muradian. Auch sie versicherte, dass die Politik helfen werde, schnelle und unkomplizierte Lösungen für die Unterbringung von Flüchtlingen zu finden.

Flüchtlingsunterkünfte in Hannover „nahezu ausgelastet“

Stadtsprecherin Christina Merzbach bestätigt, dass die regulären Unterkünfte aktuell „nahezu ausgelastet“ sind. Erst im August 2021 habe das Land die Zuweisungsquote erhöht. Bereits vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs musste die Stadt bis August 2022 noch rund 600 Flüchtlinge zusätzlich unterbringen.

Im September hat sie das Schulzentrum Ahlem wieder in Betrieb genommen. Seit Januar nutzt sie das ehemalige A&C-Hotel an der Hamburger Allee für die Unterbringung von Flüchtlingen, außerdem aktuell das ehemalige Jugendgästehaus in Wülfel. Die Stadt prüfe „derzeit eine mögliche Nutzung von weiteren Objekten als Notunterkünfte, um kurzfristig zusätzliche Kapazitäten zu schaffen“, kündigt Sprecherin Merzbach an.

Unterdessen bilden sich auch private Initiativen, um Ukraine-Flüchtlingen zu helfen, die nach Hannover kommen. „Wir beschäftigen uns schon seit einigen Tagen damit“, berichtet Roman Maksymtsiv, Pfarrer der ukrainischen St.-Wolodymyr-Gemeinde in Misburg. Die Hilfsbereitschaft sei groß. „Mitglieder der Gemeinde haben bereits Zimmer in ihren Wohnungen für die Unterbringung angeboten“, erzählt Maksymtsiv.

Von Christian Bohnenkamp