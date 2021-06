Unterm Strich: Der Weißekreuzplatz in Hannover darf kein Treffpunkt zum Trinken bleiben

Hannover

Auf den städtischen Schildern ist die Wunschvorstellung davon, wie es am Weißekreuzplatz zugehen soll, ziemlich präzise formuliert. „Der Weißekreuzplatz ist ein wichtiger grüner Stadtplatz in Hannover“, kann man da lesen: „Er ist ein offener Ort für die Begegnung und Erholung aller“.

Dass diese beiden Sätze mit der Realität nur wenig zu tun haben, beklagen Anwohner seit Jahren. Trinker und Obdachlose prägten das Bild, heißt es. Zwischenzeitlich war die Situation immer wieder eskaliert. Bei einem sogenannten Kiez-Gespräch der HAZ mit dem damaligen Oberbürgermeisterkandidaten und heutigen Oberbürgermeister Belit Onay im Oktober 2019 berichteten Anwohner von Messerattacken von Wohnungslosen, von Männern, die ungeniert ihre Notdurft verrichten, während wenige Meter weiter Gäste an den Tischen vor „Reimanns Eck“ ihr Essen zu sich nehmen. Was ist seitdem passiert ist, fragen sich Anwohner und Politiker zu Recht – vor allem, nachdem eine Messerstecherei den Platz als Problemort nachdrücklich in Erinnerung gerufen hat.

Randgruppen dominieren den Platz

Ein Teil der Wahrheit ist: Untätig gewesen ist die Stadtverwaltung in der Vergangenheit nicht. So ist es durch gute Straßensozialarbeit offenbar tatsächlich gelungen, einem Teil der Wohnungslosen, die den Platz zu ihrem Lebensmittelpunkt gemacht hatten, ein Dach über dem Kopf zu verschaffen. Mit gerade einmal fünf Beschwerden in drei Monaten kann man die Beschwerdelage beim städtischen Ordnungsdienst zurzeit auch nicht gerade als überbordend bezeichnen. Wahr ist aber auch: Die bisherige Zusammenarbeit von Ordnungsdienst und Sozialarbeit hat das Sicherheitsgefühl der Anwohner nicht verstärkt. Wer sich den Platz anschaut, bemerkt überdies sofort, dass vor allem Randgruppen der Gesellschaft ihn dominieren – von einem „Ort für alle“ kann keine Rede sein. Dazu kommt jetzt, dass sich offenbar an der öffentlichen Toilette auch noch eine neue Problemgruppe von Cracksüchtigen und Dealern etabliert.

Verwaltung muss neue Räume für „Mecki“ finden

Der Handlungsdruck am Weißekreuzplatz ist groß. Auch wegen eines Versäumnisses der Stadtverwaltung, das die sogenannte Mitte der Gesellschaft vermeintlich nicht betrifft: Es ist seit vielen Monaten nicht gelungen, neue Räumlichkeiten für den Kontaktladen „Mecki“ hinterm Hauptbahnhof zu finden, einen Zufluchtsort für die Gestrandeten aller Art, die es an jedem Großstadtbahnhof gibt. Jahrelang wurde über eine Lösung für den „Mecki“ diskutiert, der aus allen Nähten platzt – ohne Erfolg. Das kann, das zeigt die Entwicklung überdeutlich, kein Dauerzustand bleiben.

Von Jutta Rinas