Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Partei AfD in Hannover, Reinhard Hirche, ist am Freitagnachmittag leicht verletzt worden. Nach eigenen Angaben war Hirche in Badenstedt damit befasst, Plakate seiner Partei für die Europawahl aufzuhängen, als er von einem Unbekannten mit einem Stein beworfen wurde.