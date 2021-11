Hannover

Die vierte Welle rollt ununterbrochen und hat jetzt, drei Wochen nach Ende der Herbstferien, auch die Schulen erfasst. Fast 2200 Verdachtsfälle sind zuletzt an Schulen festgestellt worden. Das klingt erst einmal viel, heißt aber, rein statistisch, dass nicht einmal auf jede der 3000 Schulen in Niedersachsen ein Infizierter kommt. Neun Schulen mussten ihre Kinder nach Corona-Fällen teilweise oder auch komplett ins Homeschooling schicken, allerdings meist nur für wenige Tage. Von flächendeckenden Schulschließungen wie Anfang des Jahres sind wir weit entfernt, und das ist auch gut so.

Unsolidarische Erwachsene

Es ist ärgerlich, dass man überhaupt wieder über Einschränkungen für Kinder sprechen muss, nur weil ungeimpfte Erwachsene meinen, es schränke ihre Freiheit ein, wenn sie das Virus ungebremst an Kinder und Hochbetagte weitergeben. Das, was man Kindern in den vergangenen 21 Monaten zugemutet hat, hätten Erwachsene nie mitgemacht. Ihr Dank für die Solidarität der Kinder? Egoismus. Und Störaktionen bei Impfaktionen an Schulen wie jüngst an der IGS Wedemark.

Warum müssen Erwachsene dicht an dicht Karneval feiern, während Schüler unterschiedlicher Jahrgänge bis vor Kurzem nicht mehr zusammen aufs Klettergerüst durften? Warum kann ein Nationalspieler über vermeintliche Impflangzeitfolgen fabulieren, während Fußballhallenturniere für Fünf- bis Zwölfjährige vorsichtshalber abgesagt werden? Warum planen wir 2 G für Jugendliche, wenn es immer noch keine Impfpflicht ab 18 gibt? Warum ziehen Erwachsene vor Gericht, weil sie nicht mit Maske im Seniorenheim Ältere pflegen oder unbedingt mit 39 teils ungeimpften Gästen ihren 30. Geburtstag feiern wollen? Was ist denn bloß so schlimm daran, wenn sich jetzt mal die Erwachsenen ein bisschen einschränken?

Tägliche Schnelltests sind nötig

Angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen brauchen die Schulen bestimmt mehr Schutzvorkehrungen. Das sollten tägliche Schnelltests – natürlich auch für Geimpfte und Genesene – und weiter eine Maskenpflicht auch im Unterricht sein, so sehr das pädagogisch zu bedauern ist. Was Schulen nicht brauchen, sind Debatten über Schließungen und vorgezogene Weihnachtsferien. Das führt nur dazu, dass die Kinder dann noch mehr Klassenarbeiten in noch kürzerer Zeit schreiben. Im Sinne der Schüler wäre dies sicher nicht. Ganz zu schweigen von den Betreuungsproblemen, die Eltern mit diesen zusätzlichen Ferientagen hätten. Lasst die Schulen, Kitas und Universitäten offen!

Keine Debatten über Schulschließungen oder frühere Ferien

Die Auswirkungen der monatelangen Schulschließungen spüren Eltern jetzt bei ihren Kindern, jeder auf andere Weise. Und da geht es um emotionale, tief sitzende Dinge, nicht um den Verlust von Rechenfähigkeiten. Das wollen Familien nicht noch einmal erleben. Auch wenn es manchmal nervt: Kinder brauchen Schule, und zwar die echte analoge, nicht das, was Onlineunterricht heißt, aber eigentlich oft gar kein richtiger Unterricht ist.

Um den Präsenzunterricht sicherzustellen, brauchen die Schulen aber endlich auch die technische Ausstattung mit CO2 -Ampeln, Schutzwänden und Luftfiltern, die Elternvertreter nunmehr seit Jahren fordern. Und sie brauchen weniger egoistische Erwachsene.

Von Saskia Döhner