Schulen in der Region Hannover dürfen jetzt doch nicht eigenmächtig auf wechselnden Präsenzunterricht mit geteilten Lerngruppen umsteigen, wenn sie bestätigte Corona-Fälle haben. Diese Möglichkeit hatte die Region den Schulen angeboten, weil sie angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen nicht mehr sicherstellen konnte, Schulen, die einen Fall gemeldet hatten, zeitnah zu kontaktieren. Bei mehreren Tausend Anrufen pro Tag im Gesundheitsamt sei man einfach nicht hinterhergekommen, hatte es geheißen. Zuvor hatten Schulleiterinnen und Schulleiter bemängelt, dass sie über Tage das Gesundheitsamt nicht erreicht hätten. Die Leitung sei immer besetzt gewesen.

„Schulleitungen Handlungsmöglichkeiten eröffnen“

Regionssprecherin Christina Kreutz erklärte dazu am Dienstag auf HAZ-Anfrage: „Die Region Hannover hat sich in der vorigen Woche bemüht, den Schulleitungen Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen für die Situation, dass an einer Schule ein Corona-Fall bestätigt ist und ein Kontakt zum Gesundheitsamt noch nicht möglich war. Daher hatte die Region angeboten, im Vorgriff auf die zu erwartende Anordnung des Gesundheitsamts ins Szenario B wechseln zu können.“

Das Land jedoch pfiff die Region zurück – das geschah bereits am Freitagnachmittag. Das Kultusministerium beharrt weiterhin darauf, dass ein Wechsel zu Modell B nur bei der Anordnung einer Infektionsschutzmaßnahme des Gesundheitsamtes zulässig ist.

Die Schulleiter sahen sich zuvor in der Zwickmühle. Denn wenn bestätigte Corona-Infektionen bekannt werden und die Fallzahlen generell hoch sind, würden viele Rektoren am liebsten so schnell wie möglich betroffene Klassen in Quarantäne schicken und ins Wechselmodell zwischen Präsenz- und Distanzlernen gehen. Mit jedem Tag Regelbetrieb für alle wächst das Ansteckungsrisiko. Insofern erschien die Vorgabe der Region, von sich aus in Modell B zu wechseln, einen pragmatischen Ausweg zu bieten.

Gesundheitsamt soll Quarantäne deutlich schneller verhängen

Die Region passe das Vorgehen nun an, sagte Sprecherin Kreutz. Das Gesundheitsamt werde die Prozesse so umstellen, dass die Anordnungen des Gesundheitsamts deutlich schneller als bisher die Schulen erreichen. Ziel ist, dass die Anordnung der Schule einen Tag nach der Meldung zugeht. Die Umsetzung werde allerdings einige Tage in Anspruch nehmen. Kreutz stellt noch mal klar: „Für die Schulen sind jeweils die aktuellen Rundverfügungen der Landesschulbehörde bindend.“

Das Kultusministerium teilte am Dienstag mit, Schulleiter dürften zwar präventiv und zeitlich befristet Lerngruppen in Quarantäne schicken, das sei aber keine Maßnahme im Sinne des Infektionsschutzes. Diese wiederum ist jedoch Voraussetzung für einen Umstieg auf das Wechselmodell.

Wenn Schulen ins Modell B gewechselt sind, kehren sie automatisch nach 14 Tagen zurück zum generellen Präsenzunterricht nach Modell A. Eine eigene Anordnung des Gesundheitsamtes braucht es dafür nicht.

