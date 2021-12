Hannover

Der massive Lehrermangel an den Gesamtschulen in der Region Hannover, der Elternvertreter von sechs Schulen zu einem Brandbrief an das Kultusministerium veranlasst hat, führt zu Einschränkungen des Unterrichtsangebots. Vor allem Fächer wie Kunst, Hauswirtschaft und Technik oder Deutschunterricht für Flüchtlinge könnten nur eingeschränkt angeboten werden, sagen die Eltern. Ohnehin benachteiligte Schüler würden darunter leiden.

Keine Lehrer für Förderkurse und Aufholprogramme von Corona-Lerndefiziten

Gregor Ceylan von der Koperativen Gesamtschule (KGS) Hemmingen listet die Folgen des Lehrermangels auf: Fächer wie Hauswirtschaft, Technik und Werken müssen fachfremd unterrichtet werden, dringend benötigte Förderkurse fallen aus, damit die Lehrkräfte in den Pflichtfächer unterrichten können. Außerdem könnten Aufholprogramme oder Kleingruppenprogramme, um die Folgen der Corona-Situation aufzufangen, nicht starten, und Forderprogramme wie bilinguale Angebote oder Informatik müssten entfallen. „Es heißt auch, dass die Kolleginnen und Kollegen Überstundenberge vor sich herschieben, da Vertretungen für Krankheitsfälle, aber auch Schwangerschafts- oder Elternzeitvertretungen, mal eben von anderen Lehrkräften ohne Ausgleich geschultert werden müssen“, ergänzt Ceylan. Zudem führten die psychischen Belastungen der Corona-Zeit auch bei den Lehrkräften vermehrt zu Ausfallzeiten, für die keine Kompensation vorgesehen sei.

Hauswirtschaftsunterricht musste an vielen Schulen gekürzt werden. Quelle: Jutta Grätz

Auch an der KGS Sehnde werden einige Fächer „fachfremd“, also von Lehrkräften, die eigentlich ein anderes Fach studiert haben, unterrichtet. Für Fächer wie Werte und Normen oder Textiles Gestalten sei das möglich, wenn die Kollegen entsprechende Kenntnisse hätten, sagt Schulleiterin Sandra Heidrich. Bei Chemie oder Physik sei das deutlich schwieriger.

Weniger Kunst und Hauswirtschaft

Nach Angaben des Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung musste an der IGS Roderbruch in den Fächern Kunst und Arbeit/Wirtschaft/Technik den Jahrgängen 6 und 8 gekürzt werden und an der IGS Wedemark der Kunstunterricht. Einschränkungen gab es auch im Fach Hauswirtschaft.

An der IGS Badenstedt sei es wegen des Ausfalls von Lehrkräften zu Unterrichtsausfall bekommen, betroffen seien die Jahrgänge 5, 7, 9 und 10 in Kunst sowie der Jahrgang 7 in dem Bereich Arbeit/Wirtschaft/Technik gewesen. Die Schule werde nun einen Antrag auf Vertretungsmittel stellen.

Gesamtschulen dürfen fast nur Gymnasiallehrer einstellen

Das Hauptproblem: Gesamtschulen dürfen seit Jahren nur im Ausnahmefall Haupt- und Realschullehrkräfte einstellen, sondern müssen Gymnasiallehrkräfte nehmen, die jedoch diese genannten Fächer gar nicht unterrichten können. Das Land versucht so, genügend Haupt- und Realschullehrer für Haupt-, Real- und Oberschulen zur Verfügung zu stellen. Lehrer für diese Schulformen sind nämlich Mangelware, während es zu viele Gymnasiallehrer gibt.

Man sei sich bewusst, dass die Lage für einige Gesamtschulen nicht erfreulich sei, sagt ein Kultusministeriumssprecher. Es sei aber eine erforderliche Maßnahme. Insgesamt liege die Unterrichtsversorgung an den Gesamtschulen bei 95 Prozent.

„Als Steuerungsinstrument hat die Einstellungsbeschränkung für Gesamtschulen auf ganzer Linie versagt“, konstatiert hingegen Andreas Meisner, Vorsitzender der Gemeinnützigen Gesellschaft Gesamtschulen. Denn die Oberschulen hätten immer noch zu wenig Lehrer, die Gesamtschulen, selbst schlecht versorgt, müssten sogar noch Pädagogen dorthin abordnen. Vor allem Lehrer für Naturwissenschaften fehlten überall, sagt Meisner.

Nur zwei Haupt- und Realschullehrer an Gesamtschulen eingestellt

Gesamtschulleiter sagen, es sei bedauerlich, dass die Haupt- und Realschullehrer, die ihr Referendariat an einer Gesamtschule gemacht hätten und gern auch dort bleiben würden, wegen des Einstellungsstopps nicht übernommen werden könnten.

Nach Angaben des Landes sind an den Gesamtschulen in der Region zum Sommer nur zwei Stellen für Haupt- und Realschullehrer ausgeschrieben, die auch besetzt werden konnten, zum 1. Februar 2022 sind wieder zwei Stellen offen, von denen eine bislang besetzt ist. Drei Lehrkräfte mit insgesamt 25 Stunden wurden zum 30. August von den Gesamtschulen in der Region Hannover an Ober-, Haupt- und Realschulen abgeordnet.

Von Saskia Döhner