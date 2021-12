Hannover

Weniger Kunst, kein Hauswirtschaftsunterricht oder Werken und bald auch kein Chemie mehr – wegen massiven Lehrermangels müssen Gesamtschulen in der Region Hannover in diesem Schuljahr ihr Unterrichtsangebot massiv herunterfahren. Schulelternräte von sechs Gesamtschulen aus der Region Hannover haben jetzt einen Brandbrief an Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) wegen der aus ihrer Sicht desolaten Unterrichtsversorgung geschrieben. Darin heißt es, dass Lehrkräfte nahezu überall fehlten. Die Mangelversorgung liege zwischen 7 und teils über 10 Prozent.

Bald kein Chemieunterricht mehr möglich?

An der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Sehnde betrage die Versorgung aktuell weniger als 90 Prozent, monieren die Elternvertreter. Selbst wenn alle genehmigten Stellen besetzt werden könnten, käme die Schule nur auf einen Wert von 96 Prozent, schreiben die Eltern. Besonders groß sei der Mangel in den Naturwissenschaften. An der KGS Sehnde werde absehbar kein Chemieunterricht mehr angeboten werden können. An der IGS Roderbruch müsse seit Monaten in mehreren Jahrgängen der Kunstunterricht gekürzt werden.

An der KGS Hemmingen liege die Unterrichtsversorgung bei 93,8 Prozent, sagt Schulelternratsvorsitzender Jens Ramhorst. Besonders in dem gesamtschulspezifischen Fachbereich Arbeit/Wirtschaft/Technik fehlten Lehrkräfte.Verschärfend komme hinzu, dass die Gesamtschulen seit einigen Jahren nur Gymnasiallehrer einstellen dürfen und nicht auch Haupt- und Realschullehrer, die das Fach Technik unterrichten könnten. An Gymnasien gibt es das gar nicht.

Schulen streiten um Haupt- und Realschullehrer

Hintergrund dieses Erlasses ist, dass es auf dem Markt viele Gymnasial-, aber kaum Haupt- und Realschullehrer gibt. Diese Schulformen, auch die kombinierten Oberschulen, haben deshalb schon seit Langem ein Nachwuchsproblem. Bei den wenigen Bewerbern lässt das Kultusministerium nur im Ausnahmefall zu, dass Gesamtschulen diese anstellen. Dies führt nun aber wiederum zu einem eklatanten Lehrermangel an den Gesamtschulen. Da Pädagogen an Gymnasien besser bezahlt werden und eine geringere Stundenverpflichtung haben als an Haupt- und Realschulen, ist es nicht verwunderlich, dass Nachwuchskräfte lieber Gymnasiallehramt studieren.

Auch für den Ganztagsbetrieb und den Deutschunterricht für Kinder mit ausländischen Wurzeln fehle das Personal, kritisieren die Schuleltenräte in ihrem Schreiben. Die Unterrichtskürzungen beträfen vor allem die Schülerinnen und Schüler, die ohnehin schon benachteiligt seien.

Zu den Unterzeichnern gehören die Elternräte der KGS Sehnde, der KGS Hemmingen, der IGS Wedemark und der IGS Springe sowie der IGS Roderbruch und der IGS Badenstedt. An vielen anderen Gesamtschulen sehe die Lage nicht besser aus, heißt es.

Von Saskia Döhner