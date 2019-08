Hannover

Ist derLehrermangel in Niedersachsen hausgemacht? 1900 Stellen hat das Land zu diesem Schuljahr ausgeschrieben, 1763 Pädagogen sind bislang eingestellt worden, weitere 62 können noch besetzt werden. Eigentlich hätte man noch viel mehr Lehrer einstellen können. Denn wie die Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der FDP ergibt, die der HAZ vorliegt, hatten sich auf die 1900 Stellen insgesamt 2400 Lehrer beworben.

Vor allem Gymnasiallehrer gehen leer aus

Unter den derzeit noch 392 Lehrern, die gern einen Job in Niedersachsen hätten, aber nicht zum Zuge gekommen sind, sind 293 Gymnasiallehrer, 44 Haupt- und Realschullehrer, 29 Grundschulpädagogen und sieben Sonderpädagogen.

GEW kritisiert Lehrermangel

Dabei hätte Niedersachsen diese Interessenten nach Ansicht vieler Bildungsverbände gut gebrauchen können. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW) hatte zu Beginn des Schuljahres betont, dass man eigentlich 600 Lehrer mehr hätte einstellen müssen.

Im Sommer 2020 werden 1250 zusätzliche Pädagogen benötigt

Schließlich werden im nächsten Sommer 1250 zusätzliche Pädagogen an den Gymnasien benötigt, weil dann durch die Rückkehr zu G9 wieder 13 Jahrgänge zeitgleich an den Schulen sind. Wenn die zwischenzeitlich an Ober-, Gesamt-, Haupt- und Realschulen abgeordnete Gymnasiallehrer wieder an ihre Stammschule müssen, droht an den anderen Schulformen ein großer Lehrermangel. Bildungsverbände warnen seit Monaten vor einer dramatisch schlechten Unterrichtsversorgung, die ab Sommer 2020 vor allem an den Sekundarstufe-I-Schulen drohe.

Doppelbewerbungen verzerren Statistik

Dass es mehr Bewerber als Stellen gebe, sei normal, sagt eine Sprecherin des Kultusministeriums, so gebe es Doppelbewerbungen oder ein Lehrer entscheide sich gegen die angebotene Stelle, weil er lieber an einen anderen Ort wolle.

Kultusminister weist GEW-Kritik zurück

Das Kultusministerium sieht auch keinen Bedarf für weitere Stellen. „Für uns ist die Berechnung der GEW nicht nachvollziehbar“, teilt eine Sprecherin mit. Der sich aus der aktuellen Prognose ergebende Einstellungsbedarf widerlege die von der GEW genannten Werte. Man habe zudem in diesem Schuljahr 350 Pädagogen mehr eingestellt als Ende Juli aus dem Dienst ausgeschieden seien. Auch zum 1. Februar seien bereits 430 Lehrer zusätzlich eingestellt worden.

FDP-Bildungsexperte kritisiert: Chance verpasst

FDP-Bildungsexperte Björn Försterling hält die Einstellungspolitik von Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) dennoch für fahrlässig: „Die Bewerberzahlen zeigen deutlich, dass mehr Lehrkräfte in Niedersachsen hätten eingestellt werden können. Insbesondere die 293 abgelehnten Gymnasiallehrer wird man im nächsten Schuljahr dringend benötigen.“ Diese Interessenten habe Niedersachsen nun verprellt.

Försterling sagt: „Wie der Kultusminister auf die Idee kommt, dass es keinen Bedarf an zusätzlichen Lehrkräften gibt, ist schleierhaft. Er hat die Chance vertan, vorzusorgen. Sollte im nächsten Jahr die Unterrichtsversorgung einbrechen, liegt die Verantwortung beim Kultusminister.“

Mehr als 1000 Quereinsteiger bewerben sich

Von den 1900 ausgeschriebenen Stellen waren die meisten, nämlich 1079, für Grund-, Haupt- und Realschulen bestimmt. Angestellt wurden bis Ende August an den Grundschulen 485 Pädagogen, an den Gesamtschulen 471, an den Gymnasien 276 und an Oberschulen 265. Von den neu eingestellten Kräften sind 133 Quereinsteiger, deutlich mehr – nämlich weitere 953 Quereinsteiger – hatten sich jedoch auf eine Stelle beworben.

Lesen Sie auch:

Zu wenige Lehrer: Schulleiter schlagen Unterrichtskürzung vor

Schulstart 2019: Das bringt das neue Schuljahr

Von Saskia Döhner