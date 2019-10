Hildesheim

Für die Unterbringung von Flüchtlingen haben Hilfsorganisationen zwischen 2015 und 2017 große Summen vom Land bekommen – beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) wurde das Geld nicht immer für seine Bestimmung eingesetzt. Der frühere Geschäftsführer eines ASB-Tochterunternehmens muss sich darum seit Anfang Oktober vor dem Landgericht Hildesheim verantworten. Jetzt könnte der Mammutprozess mit einem Geständnis zu Ende gehen: Mohamed A. legte am Montag über seinen Verteidiger Martin Bruns ein Geständnis ab. Im Gegenzug sicherte ihm Richter Volker Martin eine Haftstrafe von höchstens sieben Jahren zu.

8,1 Millionen Euro vom Land abgezweigt

A. ist vor der Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Hildesheim wegen besonders schwerer Untreue und besonders schweren Betrugs angeklagt. Er soll Geld für Leistungen, die der ASB bei der Unterbringung von Flüchtlingen erbracht hat, auf eigene Konten umgeleitet zu haben – insgesamt 8,12 Millionen Euro. Das hat A. am Montag eingeräumt, wie ein Sprecher des Landgerichts Hildesheim sagte.

Teilweise soll A. mit seinem mitangeklagten Stellvertreter Thomas F. und dessen Ehefrau Sandra F. zusammengearbeitet haben. Der 37-jährige F. legte nur ein Teilgeständnis ab, weshalb das Gericht in seinem Fall eine Verständigung auf einen Strafrahmen ablehnte. Laut Anklage war der Stellvertreter von Mohamed A. an der Ausstellung von Scheinrechnungen in Millionenhöhe beteiligt. Ihm wird ebenfalls schwere Untreue vorgeworfen. Er habe nur getan, was ihm A. aufgetragen habe, hatte F. erklärt. Er bestreitet im Großteil der Fälle seine Mittäterschaft.

Weitere Verfahren drohen

Sandra F. wird erwartet eine Geldstrafe. Der Ehefrau des 37-jährigen wird vorgeworfen, in fünf Fällen Beihilfe zu den Machenschaften geleistet zu haben. Sie hatte ausgesagt, dass sie von Überweisungen in Höhe von etwa 130.000 Euro nichts gewusst habe. Ihr Mann habe sich um die Geldgeschäfte gekümmert.

Mit einem Urteil ist der Fall noch nicht beendet. Mohammed A. droht ein weiteres Verfahren wegen schwerer Untreue und schweren Betrugs in 20 weiteren Fällen. Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hannover soll A. insgesamt zehn Millionen Euro ergaunert haben – ein Teil landete im Ausland, unter anderem im Libanon.

