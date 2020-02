Hannover

Wenn dieser Tage über Australien geredet wird, dann ist angesichts der gewaltigen Brände auf dem fünften Kontinent Feuer immer ein Thema. Beim Antrittsbesuch von Botschafterin Lynette Wood bei Oberbürgermeister Belit Onay war das nicht anders. Wood, die ihren Amtssitz in Berlin hat, trug sich am Freitag ins „Goldene Buch“ der Stadt ein.

Onay erkundigte sich nach der aktuellen Lage an der Feuerfront, verbunden mit Anerkennung für die Leistung etwa der Feuerwehrleute und mit der Anteilnahme der Hannoveraner am Geschehen. Wood berichtete, starke Regenfälle hätten bei der Brandbekämpfung etwas geholfen. Die angespannte Situation sei aber noch nicht vorbei. Weitere Gesprächsthemen waren Beziehungen auf kommunaler Ebene sowie der Ausbau wirtschaftlicher Beziehungen. Australien will laut Wood zur kommenden Hannover-Messe eine hochrangige Delegation schicken.

Wood ist seit 2016 Botschafterin – nicht nur für Deutschland, sondern auch für Österreich, die Schweiz und Liechtenstein.

Von Bernd Haase