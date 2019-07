Hannover

Die Staatsanwaltschaft Hannover hat Anklage gegen den ehemaligen Geschäftsführer einer ASB-Tochterfirma erhoben. Dem Mann und fünf weiteren Beschuldigten werden Untreue, Betrug und Bestechung in besonders schwerem Fall zur Last gelegt. Sie sollen während der Flüchtlingskrise zwischen Januar 2016 und März 2017 Rechnungen gefälscht haben. Insgesamt geht es demnach um 26 Fälle mit einem Gesamtschaden von 10,2 Millionen Euro. Der Ex-Geschäftsführer befindet sich seit Februar in Untersuchungshaft.

Laut Oliver Eisenhauer, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover, sind zusätzlich zum früheren Geschäftsführer zwei ehemalige ASB-Fachbereichsleiter angeklagt, die Ehefrau eines dieser Assistenten sowie der Inhaber einer Sicherheitsfirma aus Rehburg Loccum ( Landkreis Nienburg) und ein Berater des Unternehmens.

Scheinrechnungen abgerechnet?

„Ihnen allen werden drei Themenkomplexe zur Last gelegt“, sagt Eisenhauer. In zehn Fällen sollen der Ex-ASB-Geschäftsführer und der Firmeninhaber Scheinrechnungen über 3,4 Millionen Euro mit der Landesaufnahmebehörde abgerechnet haben, „ohne dass tatsächliche Leistungen erbracht wurden“, sagt Eisenhauer.

Millionenbeträge auf schwarzen Konten

Darüber hinaus wird dem Ex-ASB-Geschäftsführer vorgeworfen, 6,7 Millionen Euro von korrekt erbrachten Leistungen auf ein Schwarzgeldkonto umgeleitet zu haben. „Weitere 140.000 Euro sollen auf das Konto der beschuldigten Ehefrau gegangen sein“, sagt Eisenhauer.

Darüber hinaus ist die Staatsanwaltschaft der Überzeugung, dass der Geschäftsführer private Klaviertransporte und den Kauf einer privaten Küche über den ASB abgerechnet hat. „Hier geht es aber nur um ein paar Tausend Euro“, sagt Eisenhauer.

Die Anklage ist der Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Hildesheim zugestellt worden, die für solche Fälle zuständig ist. Einen Termin für den Prozessstart gibt es noch nicht.

Von Peer Hellerling