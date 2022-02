Hannover

Die Warnung des DWD gilt am Freitagabend von 18 bis 23 Uhr. Demnach können Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 80 km/h auftreten. In „Schauernähe sowie in exponierten Lagen“ müsse sogar mit schweren Sturmböen um 90 km/h gerechnet werden. Gewarnt wird dabei vor allem vor herabstürzenden Ästen oder anderen Gegenständen.

Der Wind kommt laut DWD anfangs aus südwestlicher, später aus nordwestlicher Richtung. Grund ist die Kaltfront eines Sturmtiefs, das Niedersachsen und ganz Mitteldeutschland heute von Norwegen aus überquert. Nachfolgend fließt von Nordwesten polare Meeresluft ein.

Von red