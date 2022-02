Hannover

Nach den Stürmen wächst durch die lang anhaltenden Regelfälle die Hochwassergefahr: Hannover gilt seit Dienstagnachmittag die Hochwasser-Warnstufe 3. Die Leine ist bei Herrenhausen über die Ufer getreten und hat Fußgängerwege und Wiesen überschwemmt, wie der Niedersächsische Landesbtrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) mitteilte. Der Schwellenwert von 480 Zentimetern wurde überschritten, deshalb gilt jetzt die dritte von insgesamt vier Warnstufen. Auch die Ihme trat über die Ufer. Während die Wasserstände an den Zuflüssen zur Leine bereits wieder sinken, wird der Hochwasserscheitel flussabwärts am Pegel Schwarmstedt erst am Mittwoch erwartet. Insgesamt sei die Tendenz fallend, hieß es.

Wegen der Warnstufe 3 hat die Region den Verein Leinewelle angewiesen, die oberste Reihe der großen Transportsäcke, die vor der Leinebrücke am Friedrichswall das Wasser der Leine für die Zeit des Baustellenbetriebs stauen, umgehend zu entfernen. Heute Abend soll kontrolliert werden, ob das auch passiert ist.

Auch in anderen Teilen des Landes traten die Gewässer über die Ufer. In Schwanewede im Kreis Osterholz steht Wasser auf der einzigen Straße zur Flussinsel Harriersand. Quelle: Sina Schuldt/dpa

Ferienhaussiedlung überschwemmt

Hochwassergefahr gilt auch in anderen Teilen des Landes – zum Beispiel an der Wümme, der Oste und der Schwinge im Nordosten sowie für Teilabschnitte der Weser und Aller. Hier ist jeweils die Warnstufe 3. Das heißt, die Flüsse könnten über die Ufer treten und Felder, Wege und Wiesen überschwemmen. Auch in Ostfriesland musste die Feuerwehr anrücken, weil eine Ferienhaussiedlung im Südbrookmerland überspült worden war. Im Kreis Aurich musste eine Siedlung mit Sandsäcken abgesichert werden. Trotz weiteren Regens am Mittwoch rechnen Experten aber allmählich mit einer Entspannung der Lage.

Von Saskia Döhner