Hannover

Nach der Hitze kommt das Unwetter. Am Vormittag haben einige Schulen in der Region Hannover ihre Schüler wegen der Hitze noch nach Hause geschickt, die höchste Temperatur lag heute in Hannover bei 32,7 Grad – gemessen am Institut für Meteorologie und Klimatologie um 15.01 Uhr. Am Mittwochnachmittag soll der Wettereinbruch folgen.

In Hannover und dem westlichen Teil der Region kann es ab 15.30 Uhr zu starkem Gewitter kommen, das vom Südwesten her aufzieht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 l/m² pro Stunde und kleinkörnigem Hagel.

Unwetter im Nordwesten der Region besonders stark

Den Nordwesten der Region trifft es mit heftigem Starkregen mit Niederschlagsmengen um 30 l/m² pro Stunde, schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 100 km/h und Hagel mit Korngrößen um 4 cm noch schwerer als den Rest von Hannover. Erst in der vergangenen Woche hatte es nachts ein heftiges Unwetter mit Hagel, Sturm und Starkregen in der Region gegeben.

Bis in die frühen Morgenstunden

Auch am späten Nachmittag soll sich die Wetterlage nicht wieder beruhigen. Bis in die frühen Morgenstunden des Donnerstags erwarten Meteorologen Sturmböen und auch einzelne orkanartige Böen sind nicht ausgeschlossen.Hinzu kann größerer Hagel zwischen 2 und 3 cm kommen. Die heftigsten Entwicklungen sind vom späten Nachmittag bis eingangs der Nacht zu erwarten, meldet der DWD in einer Vorabinformation. Es bleibt trotz des Gewitters durchgehend bei Temperaturen von 29 bis 31 Grad.

Nächste Woche noch heißer? Zum Wochenende kühlt es erst einmal ein bisschen ab, am Freitag liegt die Höchsttemperatur nur noch bei 22 Grad, am Sonnabend und Sonntag wird es nicht viel wärmer. Dann aber rollt nach der bisherigen Einschätzung der Meteorologen eine Hitzewelle auf Deutschland zu. Am nächsten Dienstag und Mittwoch soll die Temperatur in der Region Hannover bis auf 32 Grad ansteigen, am Donnerstag könnte es sogar noch heißer werden, sagt Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q-Met.

Von RND/jok