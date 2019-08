Hannover

Achtung: Der Deutsche Wetterdienst warnt am Freitagabend vor schweren Unwetter in Hannover. Die offizielle Unwetterwarnung gilt von 20.18 bis 21 Uhr – zu diesem Zeitpunkt wird Ed Sheeran auf dem Messegelände in Hannover erwartet. Dort sind heute 75.000 Fans zu Gast. Wegen des Wetters wurde die Show abgebrochen.

Der Deutsche Wetterdienst warnt: Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr.

Von RND/ewo